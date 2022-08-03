日本福島核廢水排放入海 相關工程擬近日動工

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（中央社東京3日綜合外電報導）日本福島第一核電廠所在地的福島縣等地方政府，2日已同意「核廢水」排放入海相關設備主體工程動工，預料東京電力公司最快將於4日開始進行海底管道等正式工程。

福島第一核電廠在2011年311大地震遭受海嘯侵襲後發生核子事故，在持續注水冷卻反應爐內熔融核燃料棒時產生的污染水等，透過淨化裝置去除氚以外多數輻射物質剩下的水，就稱為「核廢水」。

日本放送協會（NHK）報導，福島第一核電廠內產生的「核廢水」持續累積，根據日本政府政策方針，計畫從2023年春天左右開始，利用海水把氚濃度稀釋到日本政府排放標準的1/40以下，透過新設一條從福島第一核電廠起算到約一公里外海的排水管道，把「核廢水」排放入海。

針對這樣的排放入海計畫，福島縣政府、大熊町及雙葉町政府，2日已同意東京電力公司進行用來排放「核廢水」的海底排水管道建設工程。

因此，東京電力公司在完成相關準備後，預料最快將從4日起正式動工。

不過，當地民眾及漁民憂慮「核廢水」排放入海可能帶來「風評被害」（指受某事影響而遭受外界負面觀感）的聲浪依舊強烈，反對排放入海的意志並未改變。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110803