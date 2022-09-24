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籲富國助貧國防疫 世衛官員：否則雙手沾滿鮮血

2022/9/24 18:24
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（中央社倫敦24日綜合外電報導）美國總統拜登近日宣稱國內COVID-19疫情已經結束，但世界衛生組織官員艾沃德警告說，富裕國家此刻應協助貧國防疫，否則一旦鬆懈，另一波疫情來襲時他們的雙手將「沾滿鮮血」。

路透社報導，世界衛生組織（WHO）高級顧問艾沃德（Bruce Aylward）受訪表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）是全球共同的問題，在未來可能出現數波疫情之前，富裕國家不能放棄抗疫。

過去幾週，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）才說COVID-19疫情全球大流行有望結束，美國總統拜登（Joe Biden）更宣稱，美國的疫情已經結束。

艾沃德對此回應，「聽到他們說『我們這裡都很好』，我的想法是，那太好了，你們現在可以來幫我們協助世界上其他地方防疫了」。

艾沃德負責協調運作的「加速取得COVID-19防疫配套計畫」（Access to COVID-19 Tools Accelerator, ACT Accelerator），是由WHO和其他國際衛生機構合作，目標是要讓全球享有公平的疫苗、治療及篩檢資源。

他指出，前述計畫尚未準備好擺脫防疫的緊急階段，面對之後的疫情感染，各國必須安排妥當並備好防疫治療相關物資。

艾沃德還說，「如果你現在就鬆懈了，3個月後一波疫情找上門…天啊，你的雙手會沾滿鮮血」。

他也提到，從美國的狀況來看，拜登所說有其道理，因為美國可以輕易取得所有對抗疫情的工具。（譯者：張欣瑜/核稿：陳彥鈞）1110924

拜登
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