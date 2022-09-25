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新加坡疫情穩定 濱海灣跨年煙火秀將回歸迎新年

2022/9/25 12:29（9/25 13:35 更新）
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新加坡疫情穩定，跨年重頭戲濱海灣煙火秀今年終於要回歸。圖為往年的濱海灣跨年煙火。（新加坡市區重建局提供）中央社記者侯姿瑩新加坡傳真 111年9月25日
新加坡疫情穩定，跨年重頭戲濱海灣煙火秀今年終於要回歸。圖為往年的濱海灣跨年煙火。（新加坡市區重建局提供）中央社記者侯姿瑩新加坡傳真 111年9月25日
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（中央社記者侯姿瑩新加坡25日專電）新加坡疫情穩定，備受期待的濱海灣跨年煙火秀終於將要回歸。除了煙火秀，今年濱海灣迎新年活動還將包括訴說民眾行善小故事的投影秀及各樣表演，可望恢復以往熱鬧跨年氣氛。

濱海灣跨年煙火秀向來是新加坡最夯的跨年活動，吸引大批人潮觀賞，在絢麗煙火中迎來新年。不過，受到COVID-19疫情影響，過去2年的濱海灣跨年煙火秀都被取消，取而代之的是燈光秀及投影秀。

隨著新加坡疫情穩定，已解除大部分防疫措施，市區重建局日前表示，睽違2年的跨年重頭戲將回歸，今年跨年夜在濱海灣一帶可看到煙火秀。

除了煙火秀，今年跨年倒數活動還包括濱海灣浮動舞台將舉辦售票的STAR ISLAND煙火音樂劇。

另外，12月最後一週，富麗敦飯店、魚尾獅等濱海灣附近的地標建築外牆將變成畫布，展示由當地學生創作的投影秀，訴說民眾行善小故事。

不僅如此，濱海灣灣景活動空間將舉辦濱海灣嘉年華，活動亮點包括馬戲團特技表演。濱海藝術中心戶外廣場也將有一系列免費演出，供民眾觀賞。 （編輯：林憬屏）1110925

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