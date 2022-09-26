俄羅斯中部學校槍擊至少6死20傷 槍手自戕
2022/9/26 16:49（9/26 17:22 更新）
一名槍手在俄羅斯中部烏德穆爾特自治共和國首府伊熱夫斯克巿的88號學校開槍，造成至少6人死亡。（中央社製圖）
（中央社莫斯科26日綜合外電報導）法新社引述俄羅斯內政部報導，一名槍手在中部烏德穆爾特自治共和國首府伊熱夫斯克巿的88號學校開槍，造成至少6人死亡、約20人受傷，槍手已在犯案後自殺。
法新社報導，俄羅斯內政部在即時通訊應用程式Telegram上發布消息稱：「警方現已找到開槍男子遺體。根據報告，他是自殺身亡。截至目前，槍擊案造成6人死亡、約20人受傷。」
烏德穆爾特自治共和國（Udmurtia）領導人布雷查洛夫（Alexander Brechalov）也證實，傷亡人員包括兒童。
布雷查洛夫在Telegram上發布聲明指出，他已抵達伊熱夫斯克巿（Izhevsk）的88號學校（School No. 88），安全機構人員和救護團隊也已到場應對。（譯者：何宏儒/核稿：施施）1110926
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