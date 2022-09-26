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18.18克拉稀世粉鑽 佳士得估成交價上看11億

2022/9/26 17:22
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（中央社日內瓦26日綜合外電報導）藝術品拍賣行佳士得今天表示，十分稀有巨大粉色鑽石「幸運粉」11月將在瑞士日內瓦拍賣，成交價可望高達3500萬美元（約新台幣11億1700萬元）。

法新社報導，佳士得（Christie's）表示，這顆色彩鮮艷鑽石超過18克拉重，拍賣會上不曾有過更大的相同品質梨形粉鑽，定於11月8日拍賣，成交價估在2500萬至3500萬美元間。

18.18克拉重粉色淚珠形狀鑽石被鑲嵌在一枚戒指上，夾在兩側的巨大白色鑽石之間，更顯璀璨。

佳士得指出，與「發」諧音的這組數字在亞洲有幸運之意，意味「風生水起」，並且強調這顆鑽石可望「引起全球各地收藏家興趣」。

佳士得珠寶專家柏登（Angela Berden）告訴法新社：「18.18克拉重很吉利，一定會給新主人帶來好運。」

「天然原石很難找到這樣的色澤飽和度，這麼重的結晶體、這種顏色，而且清晰度非常透亮，真的罕見…此時此刻我不曉得上哪裡可以再找到一顆。」

拍賣場上過去曾經出現過枕形粉鑽，「幸運粉」（Fortune Pink）則是拍賣場上歷來最大梨形粉鑽。

佳士得2018年拍賣18.96克拉重的「溫斯頓粉紅遺產」（The Winston Pink Legacy），成交價超過5000萬美元，創下每克拉粉鑽價格的世界紀錄。

蘇富比（Sotheby's）2017年曾經拍賣37.3克拉重、價格估上看3000萬美元的拉吉粉鑽（Raj Pink diamond），但是沒有成交。（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1110926

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