前駐韓美軍司令提協防台灣 南韓：遏制北韓優先

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾27日專電）前駐韓美軍司令艾布蘭（Robert Abrams）今天向媒體表示，台灣有事時，駐韓美軍可能派兵支援。南韓國防部對此強調，遏制北韓攻擊仍是駐韓美軍最優先任務。

韓聯社報導，艾布蘭今天在接受自由亞洲電台（RFA）訪問時，就中國攻擊台灣時駐韓美軍是否可能派兵的問題表示「有可能」，並說若中國攻擊台灣，「是由美國來決定運用何種兵力」。

他也強調，即使駐韓美軍部分兵力前往因應台灣狀況，仍有幾個方案足以維持美韓同盟對北韓的遏制力，但未具體說明方案內容。

南韓國防部副發言人文洪植在例行記者會上回應關於艾布蘭說法的提問表示，艾布蘭以卸任軍官身分發言並不適當，強調現任駐韓美軍司令拉卡梅拉（Paul LaCamera）曾說過會以遏制北韓侵略為最優先任務。

文洪植也說，包括駐韓美軍戰力運用等事項，美韓之間維持穩固緊密的合作體系與溝通管道，避免韓國國民擔憂的事發生。

南韓總統尹錫悅日前接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問也提到，在台灣發生衝突時，北韓可能同時進行挑釁，認為美韓同盟應先關注這點。

中國軍方在台灣周邊動作頻頻，台海緊張情勢受到國際關注，美國在中國進犯台灣時可能以何種方式協助台灣防禦也引發討論，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）26日在例行媒體簡報會上也被問到是否希望韓國在台灣有事時派兵支援。

據韓聯社報導，普萊斯對此表示，美韓同盟固若金湯，雙邊同盟不只基於印太地區的共同利害關係，還包括兩國共有的價值基礎，「我們支持台灣人的理由之一，也是因為我們與台灣人享有共同價值，我們與韓國的同盟也是如此」。

他說，美國與韓國及區域內其他同盟共同維持自由開放的印太地區時，享有共同利害關係，也持續就此進行例行討論。

對於北韓近期發射飛彈等挑釁行為，普萊斯重申，無論北韓採取什麼挑釁行動，同盟都會堅守協助南韓及日本防禦的承諾；並提到態度向來在挑釁與對話之間轉換的北韓，「現在很明確是挑釁時期」，表示會持續強化防禦遏制能力。（編輯：林憬屏）1110927