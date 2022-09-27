巴黎性侵頻傳旅客遇襲 多為夜間街頭隨機作案

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（中央社記者曾婷瑄巴黎26日專電）過去幾週巴黎街頭性暴力與性侵案頻傳，人心惶惶。法媒指出不少嫌犯為移民，大多夜間隨機作案，其中受害者也有旅客。法國公權力打擊性犯罪的決心遭受質疑。

8月初，一名27歲美籍遊客在巴黎市政府旁塞納河畔的公共廁所內遭到性侵；幾天後，一名25歲女性在市中心地鐵附近的死巷遭侵犯；9月10日，一名住在加拿大的菲律賓籍旅客凌晨兩點左右在知名地標艾菲爾鐵塔前的戰神廣場遭到性侵、劫財；隔天，又有另一位女子在市中心自己座車內慘遭魔爪與毆打。

法國前司法部長達提（Rachida Dati）日前在星期日報（JDD）的專訪形容巴黎性侵案件「爆炸性增加」。

但根據費加洛報（Le Figaro）24日公布調查報導與取得的巴黎市警局數據，2021年在街頭發生的性侵案件110起，也就是每月約9起；而2022年前8個月則有66件，也就是每個月約8起。

若比較去年和今年6、7月巴黎街頭發生的性侵案件，則兩年數量都是28起。大巴黎地區安全總局（DSPAP）一名警官表示，在假期會特別集中處理這樣的案件，但沒發現情況有所增減。

雖性暴力或性騷擾也是犯罪，但在計算上卻不會納入性侵，因此上述數據僅限街頭的性侵案件。例如9月初一名女子凌晨兩點多回到市中心的家，不幸遭歹徒按壓在地上下其手，就沒有算進性侵統計。巴黎檢察官貝庫歐（Laure Beccuau）指出，今年性暴力報案數比去年增加30%。

法國電視一台（TF1）日前報導分析，性侵案件和過去幾年相比沒有顯著增加，性質卻有所轉變，不像過去歹徒多為酒醉嗑藥後作案，如今街上隨機犯案的情況增加。另外，警方表示，近幾年受害者也更願意站出來報案，協助警方追查。

對於嫌犯輪廓，一名員警表示：「需特別注意移民，但這是禁忌議題，還需要查看嫌犯來源數據。」但根據內政安全部會數據服務（SSMI），去年大巴黎發生和公共交通有關的性暴力案件，61%通報的案件加害人都是外國國籍者。

費加洛報指出，街頭性侵嫌犯超過半數為外國國籍者，數名員警也證實這項分析，在街上臨時起意的犯案大多都是遊民、邊緣人或罪犯，其中很多都是移民。警方消息來源進一步表示：「相反地，若是熟人犯案、亂倫或戀童案件，就很少是外國人犯案。」

一名巴黎資深司法人員提出兩個解釋，第一是這些人本來就無家可歸，所以會在公共場所作案。另外，則是文化錯誤認知，認為半夜穿著迷你裙的女性就是獵物，「這主要還是教育而非國籍問題」。

至於案件一再發生的原因，一位司法人員提出質疑，認為公權力並未真正大力動員，也沒有為了改善狀況而進行徹底分析。

另一名前線警官不滿指出，無論是在學校、監獄或出獄後的社會融入階段，「一點杜絕現象的根源行動都沒有」；刑法懲處力度也不足以阻止歹徒犯案，那些少數被判刑的也不用太擔心，監獄人滿為患加上減刑的結果，他們被剝奪自由的時間也不會太久。

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法國犯罪和刑事司法觀察站（ONDRP）2016年的報告顯示，73%的巴黎街頭性侵案件發生在夜間。警官獨立工會（SICP）發言人瓦雷（Matthieu Valet）指出，許多案件都是在熱鬧的街區或場所附近，嫌犯會尾隨落單女子到安靜的巷弄或公寓大廳犯案。

有時性侵犯也會藉著受害者使用酒精或藥物的情況下手。治安官戴爾維（Valérie-Odile Dervieux）指出，酒店和夜店的藥物使用越來越頻繁，有些受害者一開始就被盯上、下藥再被尾隨。（編輯：陳惠珍）1110927