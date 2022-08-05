西班牙針刺事件蔓延 女性恐懼出入娛樂場所

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（中央社記者胡家綺馬德里5日專電）近月來歐洲多國夜店和演唱會針對女性的針刺攻擊事件已蔓延到西班牙，至4日共有63人報案。西國警方雖未找到受害者被施打化學物質的證據，但已導致女性恐懼進出娛樂場所。

近月來歐洲多國如法國、英國、愛爾蘭和比利時等地夜店發生的針頭攻擊女性事件，也發生在西班牙。

根據西班牙語報（El Español）統計，至4日止，西國共接獲63人報案，大多數受害者為女性，都在公共娛樂場所如夜店派對和演唱會等莫名遭到針刺。

加泰隆尼亞（Cataluña）是西國針刺攻擊最早發生的地區，至今共有23人受害；北部的巴斯克地區（País Vasco）有12人報案居次。

受害者在被針頭攻擊後，幾乎都出現頭暈和嘔吐的症狀。由於尚未傳出搶劫和性侵案件，西班牙警方至今仍不清楚嫌犯的意圖與犯罪動機。雖然如此，恐懼已在西班牙女性之間蔓延。

國家報（El País）報導，有年輕女性受訪時說，對於不明不白的針頭攻擊感到害怕，至少8月都不敢去參加派對。也有人向國家報表示，不敢穿著背心去參加馬德里的夏日露天慶典，因為害怕身體無衣物遮蔽處會被針頭攻擊。

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西班牙平等部長上週和「全國休閒娛樂表演企業家協會」簽署一項協議，讓夜生活場合也成為傳遞「預防性別暴力」訊息的「紫羅蘭據點」（puntos violetas），女性將可在夜店廁所裡找到防範性侵的有用資訊。

由於夏天是西班牙大型派對的旺季，西國各地區警方已針對針刺事件陸續建立一套報案標準程序。警方也建議懷疑有被針刺的女性立刻告知所在的娛樂場所，盡快打電話報案，並在有人陪伴的狀況下，立即前往醫療中心接受藥物和愛滋病毒檢測。（編輯：陳惠珍）1110805