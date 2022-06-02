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法國逾300人通報莫名遭針刺 英國荷蘭也有案例

2022/6/2 21:21
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（中央社巴黎2日綜合外電報導）近月來，法國各地超過300人通報在夜店或演唱會突然遭到針刺。醫師和多名檢察官正在調查，但沒人知道是誰下手、為何這麼做，也不知道受害者是否被注射了藥物或任何物質。

美聯社報導，夜店老闆和警方正試圖提醒大眾小心，一名饒舌歌手最近甚至中斷演出，警告聽眾留意遭到這種針頭意外攻擊的風險。

不只在法國，英國政府也正研究當地一連串針刺事件。比利時和荷蘭警方同樣在調查零星案例。

5月4日，18歲的洛克斯（Tomas Laux）前往法國北部里爾市（Lille）聽饒舌演唱會，他在那裡抽了點大麻，喝了點酒。他回家後感覺暈眩頭痛，並發現手臂上有奇怪的小刺傷和瘀青。

隔天上午，洛克斯仍有症狀，他去看了醫師，醫師建議他去急診室。醫務人員證實有針刺痕跡，洛克斯接受了人類免疫缺乏病毒（HIV）和肝炎篩檢，結果和目前其他針刺事件受害者一樣呈陰性。

巴黎、土魯斯（Toulouse）、南特（Nantes）、南錫（Nancy）、勒恩（Rennes）等法國各地都有人通報在不知情或未經允許的情況下被針刺。

被鎖定的人多半是女性，身上有明顯注射痕跡，通常伴有瘀青，且有昏沉無力等症狀。

法國國家警察機關表示，已有302人正式報案。警方在不同地區進行數項調查，但尚未逮捕任何嫌疑人，也未發現針頭，犯案動機也不明朗。

目前並無受害者通報遭性侵。「世界報」（Le Monde）報導，有一人自稱4月在格瑞諾布（Grenoble）被搶劫。

法國國家警察機關一名官員說，有兩人接受迷幻藥物GHB篩檢呈陽性反應，可能是從飲料裡攝入藥物。

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這名官員和負責此案的一名醫師懷疑夜店的針頭含有GHB，但也提到，藥物若透過針頭進入體內，需要注射數秒鐘，多數受害者應該會察覺。

南錫市毒物控制中心負責人普斯卡齊克（Emmanuel Puskarczyk）說：「我們沒有發現任何藥物、物質或客觀證據能證明…有以不正當或犯罪意圖施打物質的情況。我們最擔心的是人們（從針頭）感染HIV、肝炎或任何傳染病。」（譯者：曾依璇/核稿：陳政一）1110602

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