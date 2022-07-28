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裴洛西對中國人權立場強硬 曾在天安門拉布條挺民主
首頁 / 國際

拒絕身材焦慮 西班牙政府鼓勵所有女性享受海灘

2022/7/28 21:22（7/28 21:41 更新）
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西班牙平等部發布的活動宣傳海報上有5位不同年紀、體型和膚色，在海灘身穿泳裝的女性。（圖取自twitter.com/IgualdadGob）
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（中央社馬德里28日綜合外電報導）西班牙平等部今天發起一項夏季運動，鼓勵女性拒絕「刻板印象」和「審美暴力」，邀請所有對自己身材沒自信的女性丟下包袱，享受夏季的海灘。

美聯社報導，西班牙平等部發布的活動宣傳海報上有5位不同年紀、體型和膚色，在海灘身穿泳裝的女性，印有「夏天也是屬於我們的」口號。

平等部部長孟蒂羅（Irene Montero）發推文表示：「不管用什麼方式，也無論在甚麼地方，與任何你喜歡的人一起享受（夏天）。」

西班牙官方平權機構「婦女協會」（Women's Institute）的負責人莫里亞斯（Antonia Morillas）表示，性別刻板印象是外表歧視的根源。

莫里亞斯告訴埃菲通訊社（Efe）：「人們對女性的外表有所期望，這不僅影響我們的自尊心，還剝奪我們的權利。」（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）1110728

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