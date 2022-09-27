蒲亭：俄今年穀物收成創紀錄 徵兵對象包括農民

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（中央社莫斯科27日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天表示，俄國2022年穀物收成量可望刷新紀錄，徵兵對象也包括農民。他暗示農民從軍為明年收成構成進一步潛在風險，並指責西方制裁阻礙穀物出口，特別是對貧國的出口。

法新社報導，蒲亭在透過電視轉播的農業會議上說，「初步估計的（2022年）穀物收成量已有1億5000萬公噸，包括大約1億公噸小麥，這將是俄國的歷史性紀錄」；目前「已收割的穀物達到1億3870萬公噸」。

俄羅斯數週來指控西方國家阻礙俄國農產品出口，堅稱此一情況為全球糧食安全製造了風險。蒲亭說：「很遺憾，我們的穀物和肥料在國外運送依然…困難。」

他並說：「對俄制裁恐怕會導致情況進一步惡化成全球糧食危機。」他表示，恢復出口的烏克蘭穀物主要流向歐洲國家，而不是較貧窮國家。

路透社報導，俄國是全球最大小麥出口國，秋季是農忙季節，此時農民必須為來年收成的冬麥播種，同時收割大豆和葵花子。今年因降雨關係，冬季穀物播種已大幅延後。

蒲亭在會中說：「我也要告訴區域行政首長和農業企業負責人，為配合局部動員，農業工作人口也將應召入伍。他們的家人必須獲得資助，我要求你們特別關注這個問題。」

俄國21日為烏克蘭戰事下達二戰以來首次公開動員令，造成適齡男性大舉湧向邊界以求出境，全體人民也感到不安。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1110927