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英新任貿易大臣將訪紐約 強調美國貿易重要性

2022/9/28 13:40
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（中央社倫敦28日綜合外電報導）英國新任貿易大臣巴登諾克（Kemi Badenoch）今天將首次出訪前往紐約，她將強調美國作為貿易夥伴的重要性，儘管英美自由貿易協議談判停擺。

路透社報導，本月成為首相的特拉斯（Liz Truss）先前表示，英國「短期到中期」不會把與美國的自貿協議列為優先要務。

巴登諾克將強調，雖然沒有自貿協議，但美國在英國的投資仍很重要。

巴登諾克將在大西洋未來論壇（Atlantic Future Forum）表示：「美國是我們最重要的單一貿易、國防及安全夥伴。」這場會談將由英國主辦，地點是在正在紐約港訪問的皇家海軍旗艦伊麗莎白女王號（HMS Queen Elizabeth）航空母艦上。

「英國是低稅、高度人才、創新的國家，我將向美國大企業展示，我們已準備好成為他們選擇的投資夥伴。」

巴登諾克也將在為期2天的訪問行程中和美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）會談，並拜會紐約投資界人士。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110928

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