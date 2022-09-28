俄國防部：新徵召後備軍人已在加里寧格勒受訓

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（中央社莫斯科28日綜合外電報導）俄羅斯國防部今天表示，最近剛在加里寧格勒（Kaliningrad）地區動員的後備軍人，已在當地的波羅的海艦隊基地展開作戰訓練。

路透社報導，俄羅斯國防部在其社群媒體Telegram頻道中說：「所有動員兵都遵守使用小型武器射擊的規範。此外，從後備軍人中徵召的國民，重拾作戰與維護武器、軍事與特殊設備的技能。」

軍方也提供課程以提升後備軍人的射擊能力，並且讓軍事人員準備好「有自信地在戰場採取行動」。

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俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）上週頒布自第二次世界大戰以來的首次軍事動員令，將把數以十萬計的人員送上烏克蘭戰場。

俄羅斯在加里寧格勒有可觀的軍事部署，包括能搭載核彈頭的飛彈、波羅的海艦隊與數以萬計的軍人。加里寧格勒是位於波羅的海沿岸的俄羅斯飛地，南與北大西洋公約組織（NATO）和歐洲聯盟（EU）成員國波蘭接壤，北與立陶宛為鄰。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110928