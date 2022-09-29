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加州奧克蘭校園驚傳槍擊 至少6人受傷[影]

2022/9/29 09:53（9/29 10:40 更新）
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加州奧克蘭市1所學校28日發生槍擊案，至少6人中槍受傷。（中央社檔案照片）
加州奧克蘭市1所學校28日發生槍擊案，至少6人中槍受傷。（中央社檔案照片）
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（中央社加州奧克蘭28日綜合外電報導）美國官員指出，加州奧克蘭市（Oakland）1所學校今天發生槍擊案，至少6人中槍受傷。

美聯社報導，阿拉美達郡（Alameda County）警長發言人凱利（Ray Kelly）指出，現場已無槍擊行為。

奧克蘭市消防局發言人韓特（Michael Hunt）表示，急救護理人員已將6名傷者送醫治療。

當局表示，當地時間12時45分左右，魯茲戴爾新移民高中（Rudsdale Newcomer High School）發生槍擊。根據學校網站，這所學校為逃離母國暴力和不穩定局勢的16至21歲新移民提供服務。

官員並未表示是否有任何傷者可能是18歲以上的學生。

根據官員，3名送往奧克蘭高地醫院（Highland Hospital）救治的傷者情況嚴重，其他3名傷者被送往卡斯楚谷（Castro Valley）伊甸醫療中心（Eden Medical Center）。

奧克蘭助理警察局長艾利森（Darren Allison）說，今晚仍有3人住院，其中2人有生命危險，在此同時另所醫院已有1人出院，另2人預計很快就可以出院。

奧克蘭聯合學區（Oakland Unified School District）發言人佐佐木（John Sasaki）聲明指出，學區官員「沒有奧克蘭警方通報之外的其他任何資訊」。他說正在為學生提供輔導員，他不確定學校明天是否會正常上課。

新聞畫面顯示學校外聚集數十輛警車，校外街道也拉上黃色封鎖線，附近校園學生也被疏散。

奧克蘭市議員瑞德（Treva Reid）說，調查人員告訴她這起槍擊案恐與「團體和幫派暴力」升高有關。

奧克蘭警官強生（Casey Johnson）在記者會中證實，6人受到槍傷，但未回答任何提問。

在校外的市議員泰勒（Loren Taylor）不願證實任何關於這起槍擊案的細節，他向當地電視台KTVU-TV表示：「槍枝進入我們的校園，我們的孩子在這裡原本應受到保護。」（譯者：徐睿承/核稿：陳昱婷）1110929

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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