更多編輯台推薦新聞：
北溪天然氣管線疑遭人為破壞 外媒分析一次看
國際

北溪天然氣管線疑遭人為破壞 外媒分析一次看

入境0+7新制重點一次看 防疫旅館10/13起回歸一般旅宿
生活

入境0+7新制重點一次看 防疫旅館10/13起回歸一般旅宿

台灣大併台灣之星電信三雄為何吵翻天？ 頻寬爭議一次看懂
產經

台灣大併台灣之星電信三雄為何吵翻天？ 頻寬爭議一次看懂

封閉50年第2道門開啟 圓山西密道通往劍潭公園
生活

封閉50年第2道門開啟 圓山西密道通往劍潭公園

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭3/300
首頁 / 國際

蒲亭舉行併吞儀式 稱公投出自選民自然權利

2022/9/30 20:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科30日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天宣布將俄軍占領的烏克蘭4州領土正式納入版圖，重演2014年併吞克里米亞半島情境，先上演一場入俄「公投」，然後舉辦盛大儀式，接著在紅場舉行慶祝活動。

蒲亭（Vladimir Putin）在當地時間下午3時18分左右推開克里姆林宮聖喬治廳（St. George's Hall）的金色大門，走上講台發表演說。

他表示，烏克蘭4州民眾已經做出他們的選擇，就是透過公投決定加入俄羅斯聯邦。

蒲亭在現場巨大掌聲中說道，「我相信聯邦院（Federal Assembly）將會支持俄羅斯聯邦（Russian Federation）的4個新主體…因為這是數百萬人民的意願」。

他更指出，公投結果是出自於投票民眾的自然權利（natural right）。

蒲亭也要求在場群眾短暫起身，向在烏克蘭陣亡的將士致意，並稱這些在「特別軍事行動」中犧牲的官兵是俄國英雄，「他們為了捍衛這些土地而犧牲」

俄國2月24日發動侵略後，近來在部分掌控的烏克蘭赫松（Kherson）、盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）4州發起是否脫離烏克蘭並加入俄國的為期5天公投，公投9月27日落幕，莫斯科扶植的4個政府完成計票後都稱選舉勝利。

烏克蘭和西方國家皆稱上述公投為「騙局」。

受克里姆林宮控制的俄羅斯國會上下兩院下週將執行橡皮圖章程序，通過烏克蘭4州加入俄羅斯聯邦的條約，再交給蒲亭批准。（譯者：戴雅真/核稿：陳彥鈞）1110930

蒲亭
外交部：嚴正譴責俄羅斯 藉假公投遂行吞烏克蘭野心 俄羅斯為戰烏克蘭亂發兵單 蒲亭首認局部動員不順
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
假公投落幕 蒲亭宣布將烏克蘭4州納入俄羅斯版圖