蒲亭舉行併吞儀式 稱公投出自選民自然權利

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（中央社莫斯科30日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天宣布將俄軍占領的烏克蘭4州領土正式納入版圖，重演2014年併吞克里米亞半島情境，先上演一場入俄「公投」，然後舉辦盛大儀式，接著在紅場舉行慶祝活動。

蒲亭（Vladimir Putin）在當地時間下午3時18分左右推開克里姆林宮聖喬治廳（St. George's Hall）的金色大門，走上講台發表演說。

他表示，烏克蘭4州民眾已經做出他們的選擇，就是透過公投決定加入俄羅斯聯邦。

蒲亭在現場巨大掌聲中說道，「我相信聯邦院（Federal Assembly）將會支持俄羅斯聯邦（Russian Federation）的4個新主體…因為這是數百萬人民的意願」。

他更指出，公投結果是出自於投票民眾的自然權利（natural right）。

蒲亭也要求在場群眾短暫起身，向在烏克蘭陣亡的將士致意，並稱這些在「特別軍事行動」中犧牲的官兵是俄國英雄，「他們為了捍衛這些土地而犧牲」

俄國2月24日發動侵略後，近來在部分掌控的烏克蘭赫松（Kherson）、盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）4州發起是否脫離烏克蘭並加入俄國的為期5天公投，公投9月27日落幕，莫斯科扶植的4個政府完成計票後都稱選舉勝利。

烏克蘭和西方國家皆稱上述公投為「騙局」。

受克里姆林宮控制的俄羅斯國會上下兩院下週將執行橡皮圖章程序，通過烏克蘭4州加入俄羅斯聯邦的條約，再交給蒲亭批准。（譯者：戴雅真/核稿：陳彥鈞）1110930