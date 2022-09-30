更多編輯台推薦新聞：
北溪天然氣管線疑遭人為破壞 外媒分析一次看
國際

北溪天然氣管線疑遭人為破壞 外媒分析一次看

入境0+7新制重點一次看 防疫旅館10/13起回歸一般旅宿
生活

入境0+7新制重點一次看 防疫旅館10/13起回歸一般旅宿

台灣大併台灣之星電信三雄為何吵翻天？ 頻寬爭議一次看懂
產經

台灣大併台灣之星電信三雄為何吵翻天？ 頻寬爭議一次看懂

封閉50年第2道門開啟 圓山西密道通往劍潭公園
生活

封閉50年第2道門開啟 圓山西密道通往劍潭公園

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
岸田文雄
新聞專題
岸田文雄1/287
首頁 / 國際

岸田熱線澤倫斯基 強烈譴責俄侵害烏克蘭領土

2022/9/30 22:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京30日專電）俄羅斯今天宣布將俄軍占領的烏克蘭4州領土正式納入版圖。對此，日本首相岸田文雄今晚與烏克蘭總統澤倫斯基通電話時，表達了日本強烈譴責俄羅斯的立場。

日本放送協會（NHK）報導，岸田今晚將近7時（台灣時間6時）開始與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）進行了約30分鐘的電話會談。

對於俄羅斯總統蒲亭今天宣布將俄軍占領的烏克蘭4州領土正式納入版圖一事，岸田指出，這是侵害烏克蘭的主權與領土完整性，是違反國際法的行徑，日本絕不承認，並強烈譴責俄羅斯。

岸田還說，將與七大工業國集團（G7）聯手加強制裁俄羅斯，也將持續對烏克蘭提供支援。

對此，澤倫斯基深表感謝。岸田在會談時還對澤倫斯基說，日本明年是G7輪值主席國，期待烏克蘭早日恢復和平與復興，日本將領導國際社會的合作。

電話會談後，岸田在首相寓所對媒體表示，為了儘速讓俄羅斯停止對烏克蘭侵略，G7將團結因應，將與為了守護祖國與自由而奮戰的烏克蘭一起努力。（編輯：高照芬）1110930

岸田文雄
出手阻貶 日本上週砸2.8兆日圓干預匯市 日中邦交正常化50週年 領袖會談備受關注
澤倫斯基
烏克蘭將強勢回應俄國兼併 開國安會做重大決策 蒲亭發布總統令承認烏南札波羅熱和赫松獨立 將吞併4州
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
日中邦交正常化50週年 領袖會談備受關注