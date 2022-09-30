岸田熱線澤倫斯基 強烈譴責俄侵害烏克蘭領土
2022/9/30 22:47
（中央社記者楊明珠東京30日專電）俄羅斯今天宣布將俄軍占領的烏克蘭4州領土正式納入版圖。對此，日本首相岸田文雄今晚與烏克蘭總統澤倫斯基通電話時，表達了日本強烈譴責俄羅斯的立場。
日本放送協會（NHK）報導，岸田今晚將近7時（台灣時間6時）開始與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）進行了約30分鐘的電話會談。
對於俄羅斯總統蒲亭今天宣布將俄軍占領的烏克蘭4州領土正式納入版圖一事，岸田指出，這是侵害烏克蘭的主權與領土完整性，是違反國際法的行徑，日本絕不承認，並強烈譴責俄羅斯。
岸田還說，將與七大工業國集團（G7）聯手加強制裁俄羅斯，也將持續對烏克蘭提供支援。
對此，澤倫斯基深表感謝。岸田在會談時還對澤倫斯基說，日本明年是G7輪值主席國，期待烏克蘭早日恢復和平與復興，日本將領導國際社會的合作。
電話會談後，岸田在首相寓所對媒體表示，為了儘速讓俄羅斯停止對烏克蘭侵略，G7將團結因應，將與為了守護祖國與自由而奮戰的烏克蘭一起努力。（編輯：高照芬）1110930
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