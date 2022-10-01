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烏克蘭對俄國祭新制裁 逾3600實體個人列黑名單

2022/10/1 20:17
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（中央社基輔1日綜合外電報導）俄羅斯近日舉行假公投吞併烏克蘭4州，基輔今天祭出新一波制裁，對象包括俄羅斯總統蒲亭的家人、俄國大亨、官員及銀行和企業，估計有超過3600個實體和個人被列入制裁名單。

「基輔獨立報」（The Kyiv Independent）報導，烏克蘭國家安全與國防事務委員會（National Security and Defence Council）祭出的新制裁，名單包括俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的孩子、俄軍指揮官、俄國政府官員、藝術家和政治宣傳人員，以及莫斯科在烏克蘭的頓巴斯（Donbass）和克里米亞（Crimea）兩地區任命的官員。

個人名單之外，烏克蘭也針對俄羅斯重要的公司和銀行祭出制裁措施。

烏克蘭經濟部長思維里登科（Yulia Svyrydenko）說，那些涉入對烏克蘭發動侵略戰爭的人，以及支持蒲亭政權的人，都該清楚了解「懲罰是必然的」。

蒲亭昨天在大克里姆林宮（Grand Kremlin Palace）舉行的儀式上宣布，俄羅斯將烏克蘭的札波羅熱（Zaporizhzhia）、頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）和赫松（Kherson）等4州正式納入版圖。莫斯科聲稱掌控這4州全部領土，但實際上俄軍僅占領局部地區。（譯者：張欣瑜/核稿：張正芊）1111001

蒲亭
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