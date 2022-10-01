尼加拉瓜驟然斷交 荷蘭外交部：令人遺憾

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（中央社海牙1日綜合外電報導）中美洲國家尼加拉瓜昨天宣布與荷蘭斷交，並指控荷蘭採取「新殖民主義」立場。荷蘭外交部今天表示，尼加拉瓜用斷交手段來回應民主和人權事務是不成比例的做法，「令人遺憾」。

法新社報導，荷蘭日前表示，由於尼加拉瓜「在民主和人權領域的情勢日趨惡化」，已決定永久停止為當地一所醫院的興建工程出資。

尼加拉瓜於是在昨天宣布與荷蘭斷交，總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）並抨擊荷蘭採取「干涉主義」。

尼加拉瓜政府譴責荷蘭王國「一再干預，以及抱持干涉主義和新殖民主義的立場」。

荷蘭外交部一名發言人透過電子郵件告訴法新社：「斷絕外交關係是一個高度異常的特殊舉動，也非出於荷蘭所願。」

發言人還說，尼加拉瓜選擇用這種不成比例的方式，來回應與民主和人權有關的一項重要訊息，「令人遺憾」。

荷蘭並指出，尼加拉瓜本週稍早才驅逐歐洲聯盟（EU）大使，也不准美國新任大使入境，因此與荷蘭斷交「並非單獨事件」。

荷蘭外交部另表示，對於目前估計約100名居住在尼加拉瓜的荷蘭人，將會持續關注他們的情況，「必要時我們將調整旅遊警示」。（譯者：張欣瑜/核稿：張正芊）1111001