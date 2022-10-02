遭盜墓流落奧地利130餘年 紐西蘭原住民遺骨回家

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（中央社威靈頓2日綜合外電報導）位在威靈頓的紐西蘭國立博物館今天正式迎回數十具原住民毛利人和莫里奧里人遺骨，讓流落奧地利逾130年的這批遺骨歸返紐西蘭的任務圓滿完成。

法新社報導，紐西蘭國家博物館（Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa）舉辦歡迎儀式，約64位毛利人（Maori）和莫里奧里人（Moriori）遺骨被運送到神聖安息地朗格瑪拉伊魯阿聚會所（Rongomaraeroa Marae）。

毛利語「蒂帕帕東加雷瓦」（Te Papa Tongarewa）為「盛載寶藏之地」之意。莫里奧里人是紐西蘭主島和沙塔群島（Chatham Islands）的原住民。

這些遺骨從維也納自然歷史博物館（Natural History Museum）出發，耗時6天抵達紐西蘭國立博物館。

紀錄顯示，包括頭骨在內的大部分遺骨由奧地利動物標本製作師和盜墓者雷謝克（Andreas Reischek）收集。1889年之前12年他待在紐西蘭。

兩國官員一致認為，這些遺骨遭到從紐西蘭的部落「毫不尊重地偷走」後，流落維也納數十年。

雷謝克的日記概述他如何在未經許可下，從包括沙塔群島在內的幾個地方盜墓。

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這是奧地利對紐西蘭所作最大規模歸還行動。紐西蘭國家博物館歸還行動諮詢小組負責人特馬拉（William "Pou" Temara）強調此舉意義重大。

他說：「祖先成為這種不法行為的受害者，迎回他們永遠都會讓我們在精神上得到解脫，也是我們的榮幸。從文化層面上而言，我們知道他們現在正喜極而泣，因為他們已經回到奧特亞羅瓦（毛利語中紐西蘭之意），他們終於可以在此安息。」（譯者：陳昱婷/核稿：何宏儒）1111002