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明鏡周刊：歐盟同意盡快訓練1.5萬名烏克蘭軍人

2022/10/4 13:43
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（中央社柏林3日綜合外電報導）德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）今天報導，歐洲聯盟（EU）成員國已同意盡快讓多達1萬5000名烏克蘭官兵到歐盟受訓。

「明鏡周刊」引述歐盟消息人士說法補充，根據計畫，波蘭將收到歐盟經費，為這項計畫設立總部，部分方案將在其他歐盟成員國執行。歐盟成員國下週將在布魯塞爾敲定最終細節。

周刊還提到，德國打算在一個作戰模擬中心提供軍隊訓練，烏克蘭工程師、醫護人員等專家也能在德國受訓。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）8月指出，柏林將訓練烏克蘭官兵，丹麥也表示將支持英國領導培訓130名軍人的計畫。

德國國防部說，德國與歐盟各國防長正在就歐盟訓練任務密切合作。國防部發言人今天說：「預計不久後將談出結果，但我們不能抱持期望。」

另外，在烏克蘭申請加入北大西洋公約組織（NATO）後，總部設在基輔的研究機構Rating Group進行民調，今天公布有83%的烏克蘭人希望國家加入北約，比率創下新高。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）9月30日宣布烏克蘭申請快速加入北約後，Rating Group於10月1日到2日訪問2000名受訪者的意見。

Rating Group表示，支持加入北約的民眾比率創下烏克蘭民調新高。僅有4%的受訪者表示反對，有9%的受訪者表示不會發表意見。

去年11月，表示支持加入北約的受訪者比率為55%，而今天公布的支持率增至83%，這凸顯了在俄羅斯揮軍入侵後，烏克蘭國內對加入北約的民意變化有多麼劇烈。俄羅斯多年來強烈反對北約擴張，認為這構成安全威脅且具有敵意。

新民調指出，自6月以來，支持加入北約的比率增加了7個百分點。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1111004

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