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阿根廷足球賽警方發射催淚瓦斯釀一死 比賽取消

2022/10/7 22:03（10/7 22:22 更新）
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阿根廷布宜諾斯艾利斯省首府拉普拉塔6日原定舉行一場足球賽，警方在場外發射催淚瓦斯驅散球迷，然而煙霧擴散到球場內，導致球員和觀眾難以呼吸。（路透社）
阿根廷布宜諾斯艾利斯省首府拉普拉塔6日原定舉行一場足球賽，警方在場外發射催淚瓦斯驅散球迷，然而煙霧擴散到球場內，導致球員和觀眾難以呼吸。（路透社）
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（中央社阿根廷拉普拉塔6日綜合外電報導）阿根廷布宜諾斯艾利斯省首府拉普拉塔今晚原定舉行一場足球賽，因警方在場外發射催淚瓦斯驅散無法入場的球迷，但煙霧飄入場內影響球員導致停賽，有一位球迷死亡。

路透社引述阿根廷當局報導，這場在拉普拉塔（La Plata）澤里洛球場（Juan Carmelo Zerillo Stadium）舉行的比賽，由於地主隊拉普拉塔體操（Gimnasia）的球迷試圖擠進已爆滿的球場，警方便發射塑膠子彈與催淚瓦斯以迫使他們撤離。

然而，催淚瓦斯擴散到球場內，導致球員和觀眾難以呼吸。現場畫面可見球員把口鼻遮住，場外球迷為了躲避催淚瓦斯而擠進球場。混亂場面使得地主隊與博卡青年（Boca Juniors）間這場一流比賽只踢9分鐘就被迫停賽。

催淚瓦斯擴散到球場內，球員紛紛遮住口鼻保護自己。（路透社）
催淚瓦斯擴散到球場內，球員紛紛遮住口鼻保護自己。（路透社）

布宜諾斯艾利斯省（Buenos Aires）安全部長柏尼（Sergio Berni）告訴阿根廷電視台表示，有一位球迷在離開澤里洛球場時因心臟問題死亡。

5天前印尼才發生足球賽踩踏事件，造成至少131人喪命。當時球迷為了躲避一場暴動及警方發射的催淚瓦斯，而推擠踩踏，釀成歷來全球最嚴重運動賽事災難之一。

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運動頻道ESPN報導，拉普拉塔體操球員莫拉萊斯（Leonardo Morales）表示：「我的2歲兒子無法呼吸。我們感到絕望，替看臺上所有人擔心。我們本來踢一場正常球賽，卻變成這樣，感覺我們的家屬幾乎要死了。」

柏尼說，他的部門將對這起事件展開調查，有可能比賽門票超賣。但拉普拉塔體操表示並未超賣門票，他們確實遵守安全規定。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1111007

場外球迷為了躲避催淚瓦斯而擠進球場。（路透社）
場外球迷為了躲避催淚瓦斯而擠進球場。（路透社）
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