泰王慰問托兒所槍擊案罹難者親屬 罕見與民互動

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（中央社泰國烏泰沙旺8日綜合外電報導）泰國東北部一間托兒所6日發生重大槍擊案共釀38死，當地寺廟今天為罹難者舉行祈禱儀式。泰王瓦吉拉隆功昨天向生還者和遇害者親屬致哀及慰問，罕見與人民公開互動。

這起槍擊案發生在泰國農磨蘭普府（Nong Bua Lamphu）城鎮烏泰沙旺（Uthai Sawan），凶嫌是先前遭到開除的34歲前警察潘亞（Panya Khamlarb），他前往當地一間幼托中心持槍掃射並拿刀殺人，再返家殺害太太和兒子後自殺身亡，犯案動機仍在調查中。

「曼谷郵報」（Bangkok Post）報導，加上凶嫌本人與他的家人，整起事件共有38名死者。根據警方調查，潘亞有吸毒和暴力行為紀錄，他原定下週因吸毒案出庭受審。

法新社報導，泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）昨晚偕同王后蘇堤達（Queen Suthida）來到農磨蘭普府一所醫院探視傷者和罹難者親屬，表達他的慰問與支持，還說自己「同感哀戚」。

根據今天發布在網路上的影片，瓦吉拉隆功表示：「我來到這裡支持你們，發生的事件令我極度哀傷。我和你們同樣感到遺憾與悲痛。」

「言語無法表達這份悲傷。我給予你們所有人支持，願你們堅強，讓孩子的亡靈能安息。」

泰王還說，他會為亡者祈禱，並表示：「我們必須盡我們所能，盡可能提供最佳協助。」

路透社報導，包括罹難者親友及其他民眾，數百人今天在當地多座寺廟為罹難者祈禱致哀，他們點上蠟燭、獻上玩具及禱告。

在西烏泰寺（Si Uthai Temple），數名罹難孩童的棺木上擺著花環與遺照，前方點起蠟燭，其中一名遇害男童在遺照中身穿粉色美式足球T恤，棺木上擺著一具恐龍模型與一瓶牛奶。

在另一座佛教寺廟，民眾為罹難者展開為期3天的喪葬儀式，現場數具棺木被無數的獻花花束包圍，飄散的花香混合焚香。許多棺木上放著稚嫩臉龐露出微笑的遇難孩童遺照。

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38歲民眾威拉波（Weerapol Sonjai）來到事發托兒所大門口獻上玩具，她告訴法新社：「我自己也有兒子，他喜歡玩玩具車，所以我猜想這場攻擊中遇害的孩子也會喜歡，他們跟我兒子年紀差不多。」（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）1111008

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