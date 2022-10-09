澳洲新南威爾斯州雨勢稍緩 洪水警示尚未解除

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨9日綜合外電報導）重創澳洲新南威爾斯州（New South Wales）的豪雨雨勢今天開始放緩，但仍有多個地區面臨洪水警示。

路透社報導，新南威爾斯州緊急服務部門在聲明中指出，過去24小時的大雨引發洪水。緊急服務部門一個晚上回應了343次的協助請求，並進行21次與洪水相關的救援行動。洪水影響下，他們下令疏散兩個露營區和假日遊樂區，以及首府雪梨（Sydney）西北方的格羅諾斯角（Gronos Point）。

新南州各地大約有80個城鎮或區域，包括雪梨的郊區在內，面臨洪水警示；隨著風暴開始移向外海，沿海地區恐會出現強風。

緊急服務部門表示，由於地面含水量已達飽和，對雪梨在內的多個沿海地區來說，暴洪會是一項重大關切。

緊急服務部門又說，西新南威爾斯（Western NWS）許多社區都受到了影響，緊急服務部門和初級產業局（Department of Primary Industries）正全面評估對農民的影響。

澳洲東部罕見的連續第3年出現反聖嬰現象（La Nina），導致降雨增加。距離年底還有近3個月的時間，雪梨今年截至本月6日的雨量已刷新1858年有紀錄以來的最大年雨量。

水壩幾乎滿水位，河川也瀕臨溢流；官員警告駕駛人避開積水道路。

毀滅性洪患今年一再襲擊澳洲東岸。3月間，不斷上漲的水位迫使數萬人撤離家園，並導致至少13人喪生。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1111009