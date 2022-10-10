印度大城爆宗教衝突 警方禁5人以上集會

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（中央社記者林行健新德里10日專電）印度北部大城加爾各答市（Kolkata）昨晚發生激烈宗教衝突，民眾互擲石塊及汽油彈，多人受傷。當地警方已下令暫時禁止5人以上群眾集會，以免衝突擴大。

加爾各答市是西孟加拉省（West Bengal）的首府，在市內的莫米普爾區（Mominpur），印度教信徒與穆斯林互擲石塊及汽油彈，停在路旁的車輛也被破壞。

當地「印度人民黨」（BJP）幹部馬爾維亞（Amit Malviya）在推特貼出了一段暴亂的影片，可以見到現場陷入一片火海。

根據印度媒體報導，衝突造成多人受傷，包括當地一名高級警官，但加爾各答市警方暫未公布確切受傷人數。

警方初步調查顯示，衝突源於有人將慶祝先知穆罕默德誕辰的旗幟拆下，至少43人因涉及這場暴力事件被逮捕。

穆罕默德誕辰是在伊斯蘭曆第3個月的第12天，對照西曆，今年落在10月8日至9日傍晚。

當地警方已加強人手，並依刑法第144條行使緊急權力，禁止5人以上群眾集聚，違者將立即逮捕，禁令效期直到12日。

印度宗教多元，印度教徒與穆斯林因歷史情結，相互敵視嚴重。這可追溯至中世紀穆斯林征戰印度的歷史，及印度與巴基斯坦依宗教分治時的不愉快過往。

根據印度國家犯罪統計局（NCRB）資料，光是在2021年，全印度就發生了至少378起宗教衝突事件。

自1950年代以來，印度估計已有過萬人在印度教與穆斯林暴動中喪生。（編輯：黃自強）1111010