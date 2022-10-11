IAEA報告：伊朗加速擴大濃縮鈾能力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社維也納10日綜合外電報導）據路透社今天所取得聯合國核監督機構的機密報告顯示，伊朗正在納坦茲（Natanz）地下工廠使用先進離心機，迅速擴展濃縮鈾的能力，還打算比原先所計畫邁更大步。

伊朗和美國就恢復2015年伊朗核協議的間接談判停滯不前，德黑蘭趁機引進更多先進離心機，而這些都是協議內禁用於生產濃縮鈾的機器。

這些離心機比原本協議所唯一允許伊朗用於生產濃縮鈾的第一代IR-1高效得多。伊朗持續增設新的離心機，特別是在納坦茲和福爾多（Fordow）這兩個地下場址。

路透社指出，國際原子能總署（IAEA）向成員國提交的報告指稱，最近安裝在納坦茲地下燃料濃縮廠（FEP）的3組先進IR-6離心機集群，連第3組都已投入使用。外交人士稱IR-6是伊朗最先進的離心機。

今天的特別報告還顯示，伊朗另已迅速完成早先7組離心機集群的安裝，相關進度在8月31日時不是尚未完成就是還在很初步的安裝階段；8月底剛好是國際原能署檢查員最後一次造訪伊朗的時間點。

報告說這7組離心機集群，包括1組IR-4及6組IR-2m皆已安裝完畢，但尚未開始提煉濃縮鈾。

報告指出伊朗告知國際原能署，計劃在納坦茲地下燃料濃縮廠另增3組IR-2m集群，當地本已有12組。新增3組裡已有2組開始安裝。

2018年美國時任總統川普悍然退出伊朗核子協議並恢復協議所撤銷的制裁，伊朗則以違反協議內的核子限制作為回應。外交人士指出若核子協議能救回，屆時伊朗就得將先進離心機封存。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳亦偉）1111011