泰國幼托中心殺人案 政府擬強化管制槍枝毒品

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（中央社記者呂欣憓曼谷11日專電）泰國東北部的幼托中心發生殺人案，罪犯因持槍且有吸毒前科引起關注。總理帕拉育將召集相關部會商討解決毒品和槍枝管制議題，同時成立中央層級的委員會，加強解決毒品問題。

泰國東北部農磨蘭普府 （Nong Bua Lamphu）6日中午發生槍擊事件，一名遭到開除的34歲前警察潘亞（Panya Khamlarb）在一所幼兒日托中心持槍掃射並拿刀殺人後自殺，整起事件造成38人死亡，其中多數是兒童。根據警方調查，潘亞具有吸毒前科和暴力行為紀錄。

事件發生後，槍枝和毒品管制議題成為泰國社會關注焦點，泰國總理府發言人阿努查（Anucha Burapachaisri）今天表示，帕拉育（Prayut Chan-o-cha）明天將召集相關部會包括司法部、內政部、公共衛生部、外交部和教育部等單位首長，討論槍枝和毒品議題。

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帕拉育並下令成立中央層級的委員會，由他擔任主席，邀集相關部會探討如何解決毒品問題，例如加強查緝毒品交易和鄰國合作查緝毒品製造基地，以及如何協助治療吸毒者等，並要求加快對毒品相關罪犯的逮捕、起訴和懲罰程序。

阿努查也指出，帕拉育已經下令泰國皇家警察加強查緝槍枝使用，包括加強查緝合法擁槍者的不當行為，如果情節嚴重，可以取消他們的擁槍執照，警方也將加強查緝非法的槍枝交易和製造，並在邊境設置檢查哨，避免槍枝走私。（編輯：陳惠珍）1111011