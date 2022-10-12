護台何以重要 美前國防官員列兩原因

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國前國防部副助理部長柯伯吉（Elbridge A. Colby）表示，台灣對美國來說很重要，原因有兩個，因為台灣在軍事上至關重要，而且是鄰國關注的一個指標。

時代雜誌（TIME）網站報導，柯伯吉在題為「為何保衛台灣對美國很重要」（Why Protecting Taiwan Really Matters to the U.S.）的文章中表示，首先，台灣對日本、韓國和菲律賓的防禦至關重要。若中國占領台灣，將對這些國家構成更大的威脅，並且能夠將勢力深入太平洋，從中國在索羅門群島的動作頻頻，以及打造涵蓋航空母艦的龐大遠洋海軍，就能看出確實可能發生。

其次，台灣可謂「煤礦坑裡的金絲雀」（the canary in the coal mine），即最早提出警示者。台灣的鄰國會把美國對待台灣的方式當作一個指標，藉此預測美國會如何對待他們。台灣的命運將扮演要角，攸關各國是否認為美國是聯盟可靠的基石。事實上，如果台灣淪陷，美國可能不得不採取更激烈的手段來證明美國十分可靠。

柯伯吉在文中寫道，台灣不是美國的領土，美國人不能合理依靠全面戰爭或以經濟戰破壞繁榮的戰略來捍衛對美國而言很重要的利益，而是必須採取一種針對利益重要性的戰略，也就是「拒止性防禦」（denial defense）發揮作用的地方，重點在讓中國侵犯行動挫敗，確保北京當局無法奪取和控制關鍵地區。

如果可以做到這點，正如烏克蘭值得稱道的那樣，那麼侵略者基本上就無法使之屈服。柯伯吉還說，若美國能為台灣做到這點，當然基本上是美國能為日本、菲律賓和澳洲等亞洲其他盟邦做到的事，聯盟應該就能穩固並成功實現最終目標，不讓中國在亞洲的霸權目標達陣。

柯伯吉表示，這實際上是一個相對低的戰略標準，只是拒止侵略行動，而不是征服、瓦解中國或改變政權。但在實踐上要求很高，因為中國很強、離台灣和美國其他盟邦很近，而且中國很專注，而美國卻分心。

柯伯吉坦言，美國不要只是說一套做一套的話，這個策略實際上是可行的，尤其美國在航太、海事和高科技領域的軍事強項，正是擊敗中國跨越台灣海峽侵略所需。這些也是日本、台灣和澳洲具優勢的領域。

柯伯吉寫道，令人困惑且確實令人生氣的是，美國沒有採取必要的措施來建立有效的拒止性防禦。在合宜的情況下避免戰爭的最好方法是向中國展示美國有能力擊敗他們的侵略行動，但方式對美國來說並不瘋狂，但美國政府沒有這樣做。

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文末說，保護台灣和盟邦攸關美國具體經濟和政治利益，也是在保護美國的安全、自由和繁榮免受中國空前的威脅，因此美國人民應該相挺。

柯伯吉2017年至2018年擔任美國國防部負責戰略與軍力發展的副助理部長，任內執筆的國防戰略報告強調和中國與俄羅斯競爭，卸任後共同成立探討大國競爭戰略的智庫「馬拉松倡議」（The Marathon Initiative）。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1111012