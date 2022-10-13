挪威天然氣加工廠發生不明狀況 警方出動因應

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（中央社奧斯陸13日綜合外電報導）挪威警方今天推文表示，尼哈姆納（Nyhamna）天然氣加工廠發生「不明狀況」，警方已經出動因應。

路透社報導，從俄羅斯輸送天然氣到歐洲的北溪（Nord Stream）天然氣管線9月26日發生爆炸後，挪威當局開始加強當地石油和天然氣設施的安全，出動國民警衛隊（Home Guard）保護尼哈姆納天然氣加工廠安全。

挪威目前是歐洲最大的天然氣供應國。

尼哈姆納廠處理來自外海Ormen Lang油田和Aasta Hansteen油田開採的天然氣，這兩座油田分別由英國能源巨擘殼牌（Shell）和挪威能源鉅子Equinor經營。尼哈姆納廠透過Langeled管線供應英國天然氣，是英國的主要供應來源。

根據殼牌，近年來，Ormen Lange開採的天然氣相當於英國總天然氣消耗量的20%。

根據尼哈姆納天然氣加工廠業者Gassco的數據，該廠出口量可達約每日8400萬標準立方公尺天然氣。

路透社記者未能立即聯繫上Gassco和Equinor尋求評論，殼牌則拒絕發表評論。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1111013