無視制裁 路透：美企仍供技術給俄國飛彈製造商

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）俄羅斯2014年吞併克里米亞後，華府實施制裁，禁止美國企業與一間製造先進防空系統飛彈的俄國國企「MMZ先鋒」往來，但路透社報導指出，一家美國公司仍提供技術給MMZ先鋒。

路透社援引電郵、商業紀錄及採訪而做成的特別報導指稱，美國企業「極進網路」（Extreme Networks）被發現曾向俄羅斯國營飛彈公司「MMZ先鋒」（MMZ Avangard）提供資訊科技（IT）系統。

MMZ先鋒最知名的莫過於替俄國最先進飛彈防禦系統S-400製造飛彈。極進網路在聲明中告訴路透社，它們認為，極進的設備「可能」是被一名代理買家輾轉賣給MMZ先鋒，公司本身對這些買賣一無所知，並已將自家調查結果通報華府當局。

路透社報導稱，在2017至2021年期間，有證據顯示MMZ先鋒取得了價值超過50萬美元（約新台幣1600萬元）的極進網路設備，主要用於資訊科技網路。

儘管極進網路聲稱它們對於跟俄商進行買賣一事一無所知，但今年4月，也就是俄羅斯入侵烏克蘭之後6週，有內部投訴直指，「極進的設備被用在俄羅斯軍艦…的通訊系統」。

這份投訴暗指還有對多家俄國軍事企業的更廣泛交易，但極進公司方面說相關指控是由一名心懷不滿的員工所提出，公司並沒有涉及俄羅斯軍艦的交易紀錄。

自俄羅斯2月24日發動所謂的「特別軍事行動」以來，烏克蘭一直指控俄國部署MMZ先鋒製造的飛彈打擊地面目標。

烏克蘭當局表示，MMZ先鋒的飛彈上個月被用於攻擊南部城市札波羅熱（Zaporizhzhia）外緣的一列車隊，造成至少30位平民喪生。

莫斯科最近針對烏克蘭基礎建設進行的攻擊，所使用的飛彈有許多也是由MMZ先鋒製造。

克里姆林宮官員和MMZ先鋒均未對此置評。

極進網路1996年成立，總部位於北卡羅來納州莫里斯維爾（Morrisville），在美國商譽卓越，去年公布的營收達11億美元。根據合約紀錄，美國軍方和美國國家航空暨太空總署（NASA）都使用極進的硬體與支援。

而在俄羅斯，極進網路的客戶則包括衛生部、聯邦退休基金及莫斯科國立大學（Lomonosov Moscow State University）。

但根據路透社掌握的文件，極進設備的其他買家不僅包括MMZ先鋒，還包括一家重要的俄羅斯軍用造船公司和一間高科技國防電子製造商。

由於俄羅斯國內生產的網路設備非常有限。包括俄國軍事產業在內的俄企，打造現代企業所需的電腦網路時幾乎毫無選擇，只能購買外國設備。

對俄羅斯軍事企業來說，極進設備有很強的賣點，3位熟悉出貨情況的人士表示，與更大的競爭對手不同之處在於，極進服務沒有會員制，也不需要頻繁更新軟體，「是完全自主的」。

消息人士稱，極進設備「無需授權即可運作，你甚至不需要連上網路」。這意味著，「你不用擔心你的系統會因為美方決定讓你斷線而失去作用」。

極進網路承認在美國法規允許的情況下，於2014年後在俄國進行業務，但否認跟從2014年俄國吞併克里米亞以來受到制裁的MMZ先鋒有所合作。

路透社報導指出，這項案例說明了，西方國家可能高估他們透過出口禁令和貿易制裁扼殺俄羅斯經濟的能力，也凸顯出俄羅斯的軍事機器對美國高科技設備的依賴程度。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳彥鈞）1111013