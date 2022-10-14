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戰事未歇 澤倫斯基尋求司法機制懲處俄國殺人犯

2022/10/14 15:17
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（中央社史特拉斯堡13日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天強調，必須懲處所有俄羅斯「殺人犯和施虐者」，並向各國呼籲烏克蘭需要更多防空系統來抵禦莫斯科的新攻勢。

澤倫斯基透過視訊向歐洲理事會議員大會（PACE）表示，要確保歐洲大陸的持久和平，有必要將罪犯繩之以法。

他說：「當這些法律機制建立並運作起來時，將成為長期和平的最有力保障之一。」

在9月底聯合國的會議中，澤倫斯基也提出類似呼籲。

澤倫斯基並指責，俄羅斯在2014年吞併烏克蘭克里米亞半島（Crimean peninsula）時，歐洲理事會議員大會對此事視而不見。

設於海牙（The Hague）的國際刑事法院（ICC）在俄羅斯2月底入侵烏克蘭後不久，就對這場戰爭展開調查，但指稱若有可能，希望烏克蘭可將嫌犯帶到法庭上來。

國際刑事法院檢察官今天表示，即使俄羅斯不是成員國，烏克蘭也可以將俄國戰爭罪嫌引渡到海牙的法院。

澤倫斯基呼籲歐洲在外交上孤立俄國，他也再次提出「現代防空和反飛彈防禦系統」的要求，盼能「保護我們的天空免受俄羅斯恐怖襲擊」。（譯者：紀錦玲/核稿：陳彥鈞）1111014

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