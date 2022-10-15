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土耳其煤礦爆炸增至28死 15人仍受困地底待援

2022/10/15 15:42
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（中央社伊斯坦堡15日綜合外電報導）土耳其北部一座煤礦昨天發生甲烷爆炸，截至目前已釀28死，地下數百公尺處還有人受困，救援人員今天竭力搜尋生命跡象。內政部長索魯說，爆炸約16小時之後，仍有15人受困。

法新社報導，這起於14日黃昏發生在黑海海濱小鎮阿瑪斯拉（Amasra）的事故，是土耳其近年死傷最慘重的工安意外之一。衛生部長克扎（Fahrettin Koca）在推特（Twitter）通報最新罹難人數，並提到另救出11名生還者，已送醫治療。

索魯（Suleyman Soylu）稍早說，共有110人在地下作業，有些自行脫困，有些被救出來。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）說，他今天會取消所有其他行程，搭機前往事故現場。他在推特發文說：「我們期盼不會喪失更多性命，希望我們的礦工生還。我們的一切努力都朝這個方向進行。」

土耳其歷來死亡人數最多的煤礦事故發生在2014年，當時有301名礦工在西部城鎮索瑪（Soma）的爆炸中罹難。（譯者：曾依璇/核稿：張正芊）1111015

索魯
土耳其礦坑爆炸已22死 近50人受困300公尺深地底
克扎
土耳其東南部接連發生兩起重大車禍 至少釀32死 土耳其疫情又起 政府排除再次封城
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