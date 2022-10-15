華府擴大對莫斯科施壓 警告對俄供應軍火恐遭制裁

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國今天警告，向俄羅斯提供軍火或支持俄羅斯軍事工業複合體的個人、國家或企業，可能面臨美國制裁。華府正尋求就烏克蘭戰爭對莫斯科施加更大壓力。

路透社報導，美國與32國官員首度就對俄制裁會商，美國財政部副部長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）表明，華府準備對在美國境外規避對俄制裁者採取行動。

歐洲聯盟國家、加拿大、韓國等與會官員共商以俄羅斯軍事工業複合體為目標的額外措施，以及美國和盟友對俄大量制裁的效果。俄羅斯入侵烏克蘭後已造成數千人死傷。

美國財政部也警告，向俄國提供軍火或其他軍事物資者，以及參與或支持俄國在烏克蘭戰爭的私營軍事公司或準軍事實體，華府都準備對他們實施制裁。

另外，美國財政部、商務部及國務院也共同發出警報，概述目前已對俄國軍事工業複合體採取的行動，強調提供物資支持俄國入侵烏克蘭者所面臨的風險。

這份警報指出，美國及盟友讓俄國獲取先進產品、技術和服務管道受限，俄國武器替換能力已然蒙受衝擊，這包括已有6000多項俄國軍事裝備在戰爭中遭到摧毀。

根據路透社看到負責任務整合的國家情報副總監穆爾（Morgan Muir）的會議簡報副本，美國也警告稱，俄國「消耗軍火速度之快使其無以為繼」，將會向諸如伊朗和北韓等國求助無人機、火箭、火砲彈藥等物資。

根據簡報，俄國國防工業依賴進口微電子裝置和其他零件，華府和37國聯盟實施的出口管制措施已然奏效。簡報內容強調，軸承嚴重短缺正在削弱俄國坦克、飛機、潛艦和其他軍事系統生產。

穆爾在會中同時提醒，俄國情報機構正尋求非法獲取在美國制裁下，禁止俄國取得的西方科技和零件。

簡報內容指出，俄國用於獲取相關技術的網絡包括寡頭、代理人和人頭公司，並且鎖定歐洲和北美為優先目標。（譯者：張茗喧/核稿：何宏儒）1111015