BBC：英國退役飛官被重金引誘協助培訓中國軍人

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（中央社倫敦17日綜合外電報導）英國廣播公司（BBC）報導，英國國防部表示，國內約有30名退役軍事飛行員被重金引誘前往中國，將自己的專業知識傳授給中國人民解放軍、替中國培訓軍人。

英國正發布情報警示，警告退役軍事飛行員不要效力中國軍方。

西方國家官員說，企圖招募飛行員的行動還在進行，近期變本加厲。英國國防部發言人表示，培訓和招募飛行員並不違反英國任何現行法律，但英國和其他國家的官員正試著嚇阻這類活動。

一名西方國家官員說：「擺在他們眼前的各種好處非常有利可圖。金錢是很重要的驅動因素。」一般認為，有些利益的價值可能高達23萬7911英鎊（約新台幣863萬元）。

報導指出，這些退役英國飛官的角色是協助理解西方國家飛機和飛行員的運作方式，一旦發生與台灣有關的衝突或其他事件，這會是相當關鍵的情資。

一名西方國家官員說，這群人能傳授知識，因此非常有吸引力，需要經驗豐富的西方國家飛行員才能幫中國空軍發展戰術和能力。

英國於2019年首度發現有一小群退役軍事飛行員被招募的案例，以逐案方式處理。這類活動在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後減緩，因為當時幾乎不可能前往中國，但如今又開始增加，導致英國警鈴大作。

一名西方國家官員在媒體簡報中說：「我們看到（這類活動）大幅增加。這是一個正在發生的問題。」現役人員也在招募範圍內，但目前認為沒有人接受利誘。

這些飛行員擁有駕駛高速戰機和直升機的經驗，來自不同軍種，不只限於英國皇家空軍（Royal Air Force）。他們駕駛過的飛機包括歐洲颱風戰機（Typhoons）、美洲虎戰鬥轟炸機（Jaguars）、獵鷹式攻擊機（Harriers）和旋風式戰鬥機（Tornados）。

雖然中國可能很有興趣，但一般認為F-35戰機飛行員不在招募範圍之內。有些飛行員年近六旬，退役已有一段時間。其他盟國的飛行員也被列為招募對象。

官員說，這些人是透過仲介被招募；官員還提到相關活動與一家位於南非的飛行學院有關。

目前沒有證據顯示有任何飛行員違反了「政府機密法」（Official Secrets Act）或犯下任何罪行。英國政府發布警示，意在嚇阻這類活動，讓現役人員和產業夥伴知道有這件事，同時提醒人員，他們有義務保護敏感資訊不外洩。

英國國防部發言人說：「我們正採取果斷措施，阻止中國意圖招募現役和退役英國武裝部隊飛行員赴中國培訓人民解放軍的計畫。」

發言人還說：「所有現役和退役人員都已受政府機密法約束，我們也正檢視國防部內機密合約和保密協議的使用情況，而新的國家安全法案將提供更多工具來處理當代安全挑戰，包括這一項。」（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1111018