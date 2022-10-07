蔣萬安指抗共保台是咒語 陳時中：侮辱本地人智慧

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（中央社記者蕭博文台北7日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天說，他原本以為抗共保台是標準答案，但國民黨台北市長參選人蔣萬安卻說是選舉的咒語，根本就侮辱了本地人的智慧。

台灣基進台北市議員參選人吳欣岱今天晚間舉行競選總部開幕茶會，陳時中站台表達支持，並於致詞時表示，原本對選舉抱有一點期待，認為大家可以在政見、市政做討論，但選到現在幾乎都在做人格毀滅戰。

陳時中說，昨天觀賞電影「流麻溝十五號」後，深感民主得來不易，如果這次選舉沒有辦法做民主建設者，也請不要做民主破壞者；他深切體會民主的重要性，所以不會做負面的選舉，也不會隨負面選舉起舞。

陳時中表示，中國只有支配者與被支配者，所以不是要抗整個中國，是要抗不當的支配者，這支配者基本上就是共產黨，共產黨從不正當體制產出不正當的人，進而產出不正當政權，所以是抗共保台。

他說，本來以為這是標準答案，但蔣萬安說抗共保台是咒語，這根本侮辱了本地人智慧。

陳時中說，台灣需要全民保護，要讓世界看到大家都是民主自由的守護者，如果沒有抗共意識，讓世界看到台灣人縱使喪失民主自由也無所謂、共軍繞台也無所謂，台灣就岌岌可危，也許不到岌岌可危，也要付出更多的代價保護台灣。

陳時中表示，如果要選市長的人都無法對抗共保台這件事有正確、明確的態度，坦白講讓他覺得心很冷、心很涼；而抗共保台對他而言不是口號，是基本信念，懇請大家讓這次選舉顯露出民主風範，展現出台灣人對自由民主的愛好，監督參選人保衛台灣意識。

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另一方面，包括立委莊瑞雄、北農前總經理吳音寧、現任北市議員林亮君、林穎孟、苗博雅，及中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝也現身吳欣岱競總成立茶會。

吳音寧致詞說，台北市議會有許多造謠的議員，包括當年造謠她去吃魚翅的議員，不應該讓這些人霸占市議會；而台北市長柯文哲施政滿意度低，請大家支持吳欣岱這樣的新力量進入市議會，這也就是支持首都台北翻轉、向前更好。（編輯：張芷瑄）1111007

台灣基進台北市議員參選人吳欣岱7日晚間舉行競選總部開幕茶會，北農前總經理吳音寧（圖）站台表達支持。中央社記者蕭博文攝 111年10月7日