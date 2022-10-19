愛沙尼亞防長：俄羅斯可在2至4年內重建軍力

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）愛沙尼亞國防部長今天表示，俄羅斯可能需要2到4年的時間重建軍力，以恢復到入侵烏克蘭前的水準；他並敦促各國繼續施壓以牽制俄羅斯。

愛沙尼亞國防部長派夫克（Hanno Pevkur）目前在華府訪問，他預料俄烏戰爭將轉為持久戰，並敦促西方國家與烏克蘭人站在一起，直到他們為「自由世界」贏得勝利為止。

法新社報導，在俄羅斯疑似出動伊朗「神風」（kamikaze）無人機襲擊烏克蘭之際，派夫克說，他聽說莫斯科的軍火庫已經耗盡，以致於要拿他們的S-300防空系統當作普通飛彈使用，而這種俄羅斯砲彈卻因為太過老舊在空中爆炸。

派夫克在與國務院和五角大樓媒體記者的圓桌會議上說：「或多或少大家有共識的是，俄羅斯要花2到4年時間來重建一些軍力，甚至說是恢復到戰前的實力。」

他說，受到西方制裁影響，俄羅斯缺乏關鍵零件，尤其衝擊到飛機生產和直升機維修。

派夫克說：「當我們找到新方法，能透過制裁影響俄羅斯時，我們當然需要這麼做。」

派夫克在華府與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）見面，他警告說，俄羅斯仍有能力發動攻擊，包括襲擊像愛沙尼亞等北大西洋公約組織（NATO）成員國。

不過，派夫克淡化核武攻擊的可能性，這是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在宣告吞併烏克蘭領土時所威脅的選項。

派夫克說，俄羅斯已經透過常規攻擊「要讓烏克蘭心生恐懼」。

他說：「我不認為俄羅斯發動核武攻擊會有任何正面、額外的附加價值。」

派夫克表示：「唯一可能發生的是，他們會因此失去像中國等一些沉默支持者。」（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1111019