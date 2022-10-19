基輔再遇襲 數枚俄軍飛彈遭擊落

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（中央社基輔19日綜合外電報導）烏克蘭基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）今天表示，有「若干枚俄羅斯飛彈」在基輔上空遭到擊落。稍早記者聽到，基輔市中心傳出數次響亮的爆炸聲。

法新社報導，克里契科在社群平台留言說：「防空系統擊落了基輔上空的若干枚俄羅斯飛彈。」俄國近來對基輔州發動致命攻擊，以能源設施為目標。

俄軍17日使用伊朗製無人機對烏克蘭能源基礎設施發動的攻擊，在基輔造成了至少5人喪生。基輔州長庫列巴（Oleksiy Kuleba）在社群平台留言說，州內防空系統也發揮了作用。

烏克蘭北部的軍事指揮部在臉書留言說，另有「兩枚飛彈」在毗鄰基輔州的切爾尼戈夫州（Chernihiv）遭到擊落。

烏克蘭中部文尼察州（Vinnytsia）的能源基礎設施也傳出再遭攻擊的報導。州長波佐夫（Sergiy Borzov）在社群平台Telegram留言說：「敵軍擊中了能源設施，文尼察州受到了攻擊，救難人員已在現場。」

烏克蘭今天稍早表示，一個多月來，烏軍已擊落220架以上伊朗製無人機。（譯者：張佑之/核稿：何宏儒）1111019