印度達米妮案翻版 婦女委員會介入調查

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（中央社記者林行健新德里20日專電）印度最近發生翻版的「達米妮案」，再次震驚社會，所幸受害人已脫離生命危險。印度全國婦女委員會（NCW）今天成立一支特別小組，調查這起性侵事件，警方則已逮捕5名凶嫌之中的4人。

全國婦女委員會今天在推特說，這支2人特別小組今天到德里一家醫院探視這名38歲的受害人，委員會主席夏瑪（Rekha Sharma）也已致函警方要求徹查及嚴辦，並在7天內提出調查報告。

這名受害女子是一名醫護人員，18日清晨遭棄置在北方省（Uttar Pradesh）加茲阿巴德市（Ghaziabad）的街道上，警方接到民眾報案後，立即到場將她送醫。

加茲阿巴德市距首都德里約有19公里。

警方稱有5名男子涉案，其中4人已被帶回訊問。

另方面，德里婦女委員會主席馬里瓦（Swati Maliwal）19日在致警方的通知書中說，受害人16日從德里到加茲阿巴德市參加親人的生日宴會，夜間候車返家時突遭4名男子強行押走，載到不知名地點，現場有另1名男子。

通知書說，女子接連兩天遭到5人輪流性侵及施虐，後被放進麻袋中丟棄路邊，被發現時下體還插有5至6公分長的金屬物。

所幸經過急救，受害人已脫離生命危險。她的親屬在電視新聞上說，眾嫌犯與他們家有房地產糾紛。

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印度國家犯罪統計局（NCRB）資料顯示， 2021年印度全國警方通報了3萬1677宗性侵案，平均每天87宗。雖然性侵案頻傳，但此案手法殘暴，喚起印度民眾對達米妮案的記憶，受到社會關注。

2012年12月，德里女大學生尼爾哈雅（Nirbhaya，化名，案發時也被稱為達米妮）在公車上遭集體性侵致死，同樣是下體被插入鐵棒，震驚國際社會。4名犯案者於2020年3月被處決。（編輯：黃自強）1111020