Snap營收成長5年來最慢 盤後股價暴跌25%

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（中央社舊金山20日綜合外電報導）社群平台Snapchat母公司Snap Inc將營收成長創上市5年來速度最慢一事歸咎於通貨膨脹，隨後Meta Platforms、谷歌母公司Alphabet和其他數位廣告銷售公司股價今晚紛紛下跌。

Snap是第一家發布今年7月至9月季度財報的大型社群媒體公司，由於財報令人失望，盤後股價暴跌25%。Snap還警告，在通常繁忙的假期季度，預期營收不會成長。

路透社報導，其他網路廣告銷售公司股價也下跌，臉書（Facebook）母公司Meta下跌約4%，Alphabet下跌2%，Pinterest下跌近8%。大量拋售使得這些公司和Spotify、Roku等其他網路廣告公司市值共蒸發超過400億美元。

在Snap發出警告之前，社群媒體公司的股價就已大幅下跌，Meta今年迄今下跌約60%，Pinterest則累跌近40%。

投資人擔心美國聯邦準備理事會（Fed）為了降低數十年來最嚴重的通膨率而大幅升息，可能會嚴重損害經濟。

Snap最新股價為每股約8美元，目前已從2021年9月的歷史最高收盤價下跌90%。Snap在2017年將首次公開募股（IPO）發行價訂為17美元。

Snap在寫給投資人的信中表示，通膨導致一些廣告商刪減行銷預算。

截至9月30日的第3季營收為11.3億美元，比去年同期增加6%。根據金融資訊供應商路孚特（Refinitiv）數據，這一數字略低於分析師預期的11.4億美元。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1111021