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拜登批共和黨若贏期中選舉 將削減對烏克蘭援助

2022/10/21 11:50
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（中央社費城20日綜合外電報導）美國總統拜登今天批評對手共和黨，因共和黨暗示在國會期中選舉後，美國可能會削減對烏克蘭的資助。

拜登在賓州助選時說：「他們說若勝選，就不太可能繼續資助烏克蘭。」

「但這些人不明白，那比烏克蘭還要重大，這關乎東歐、北大西洋公約組織（NATO），這是很嚴重的，會有嚴重後果。」

「他們對美國的外交政策毫無概念。」

資深共和黨議員麥卡錫（Kevin McCarthy）18日表示，若他所屬的政黨在期中選舉一如預期贏得優勢，共和黨不會開張「空白支票」給備受戰爭蹂躪的烏克蘭。

這樣首個正式警訊，傳達出烏克蘭在抵禦俄羅斯侵略之際，因美國兩黨支持開始降低，而更難獲得美方的資助。

若共和黨在11月8日的選舉後掌控眾院多數，那麥卡錫可望成為議長，在美國的地位僅次於美國正、副總統。

自俄羅斯2月展開入侵以來，美國已經在軍事上援助烏克蘭176億美元，而這只在人道主義援助在內的總支出中佔了一小部分。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1111021

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