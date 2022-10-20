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對抗通膨高油價 拜登宣布戰略石油儲備再釋1500萬桶

2022/10/20 06:14（10/20 07:39 更新）
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美國汽油平均價格一度飆破每加侖5美元，民怨四起，總統拜登19日宣布自戰略石油儲備釋出行動中釋出1500萬桶原油至市場，以降低油價。圖為2018年8月22日美國德克薩斯州米德蘭的一個油田鑽井平台。（路透社）
美國汽油平均價格一度飆破每加侖5美元，民怨四起，總統拜登19日宣布自戰略石油儲備釋出行動中釋出1500萬桶原油至市場，以降低油價。圖為2018年8月22日美國德克薩斯州米德蘭的一個油田鑽井平台。（路透社）
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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）在美國期中選舉即將於11月8日舉行前，總統拜登今天宣布自戰略石油儲備（SPR）釋出行動中，釋出最後一批1500萬桶原油至市場，以降低油價。

路透社報導，拜登在白宮宣布這項釋儲計畫，並稱：「這將讓我們得以迅速採取行動，防止油價飆升，並因應國際事件。」

此前，美國汽油平均價格一度飆破每加侖5美元，引發民怨四起，儘管價格後來平緩下來，通膨居高不下仍然是可能導致共和黨在11月期中選舉擊敗民主黨的最大因素。

據分析，對拜登而言，這有著重大的內政考量。批評者痛批，拜登此舉是為了贏得期中選舉。（譯者：陳正健）1111020

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