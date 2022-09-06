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OPEC+決議減產 美國籲石油增產促經濟成長

2022/9/6 17:11
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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）決議減產，以拉抬下跌的油價。美國政府今天呼籲，石油產量必須持續提高，以振興全球經濟成長。

法新社報導，美國白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在聲明中指出，美國總統拜登（Joe Biden）已表明，能源供給應滿足需求以支撐經濟成長，同時降低美國及全球消費物價。

美國政府已向OPEC+施壓，要求增加石油產量，以降低導致創數十年新高通膨的能源價格，

此外，為了遏止莫斯科對烏克蘭發動侵略的資金來源，七大工業國集團（G7）2日已同意對俄羅斯石油訂定價格限制。

尚皮耶說：「正當我們針對蒲亭（Vladimir Putin，俄羅斯總統）的行為祭出制裁時，總統（拜登）已採取相關行動，包括釋出空前規模的美國和全球戰略儲油，並與盟國共同限制俄羅斯石油價格，以確保我們持續維持全球石油供應。」（譯者：張茗喧/核稿：陳正健）1110905

尚皮耶
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