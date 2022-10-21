印度翻版「達米妮案」大反轉 警稱自導自演

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（中央社記者林行健新德里21日專電）印度日前爆出翻版近10年前的「達米妮案」，震驚印度社會，但案情出現轉折，警方今天在一場記者會中，聲稱全是「受害」女子自導自演，為房地產糾紛企圖陷害眾嫌犯。

近10年前，2012年12月，德里女大學生尼爾哈雅（Nirbhaya，化名，案發時也被稱為達米妮）在公車上遭集體性侵致死，下體被插入鐵棒，震驚國際社會。4名犯案者於2020年3月被處決。被形容為「達米妮案」翻版的的性侵案，日前在距離德里市中心約50公里的北方省（Uttar Pradesh）加茲阿巴德市（Ghaziabad）上演。

德里婦女委員會（DWC）指出，一名38歲婦女16日夜間候車返家時，遭4名男子強行押走，性侵2天，下體被插入5至6公分長的金屬物。18日清晨，有路人發現她被裝在麻袋中，倒在街道上，現場有血跡。

受害女子獲救後，初步告訴警方有5人涉案，警方隨後逮捕4人。

不過，這件震驚社會的性侵案，加茲阿巴德市警方今天在記者會中說，是受害女子自導自演，並在推特公布了3段記者會畫面。

警方說，自稱受害人的婦女至少勾結3人，編造了被性侵及虐待的故事，以誣陷與她有房地產糾紛的5名嫌犯。目前3名同夥以及被指用來綁架受害女子的小轎車，均已被警方查扣。

警方說，女子的3名同夥已坦承受托編造案情，將被控作偽證及誣告罪，警方將在進一步調查後，對女子採取適當法律行動。

警方指出，女子獲救第一時間送醫時，拒絕接受醫療檢驗，直到轉送另一家醫院後才同意受檢。

警方表示，根據4嫌的行動電話定位，案發時他們並不在加茲阿巴德市，而女子的手機定位也顯示，她自稱遭禁錮的2天期間，也一直在德里的家中。此外，涉案汽車的行動軌跡也已被掌握。

警方引述醫院報告說，女子雖有外傷，但無內傷，被插入體內的金屬物是一根舌苔清潔器，購買日期及地點已經查明。

不過，女子的家人則在電視台訪問中說，警方為挽回顏面而反指他們誣告。

印度性侵案時有所聞，印度國家犯罪統計局（NCRB）資料顯示， 2021年印度全國警方通報了3萬1677宗性侵案，平均每天87宗。

達米妮發生後，印度立法機構從嚴修改了刑法中有關性侵的條文，包括擴大性侵的定義、性侵嫌犯禁止交保、加長刑期，若受害人死亡或成為植物人，罪犯將被判死刑。（編輯：高照芬）1111021