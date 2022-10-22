古巴飛行員向美國投誠 駕駛俄製飛機抵佛州

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（中央社邁阿密22日綜合外電報導）美國機場當局指出，一名古巴飛行員昨天駕駛俄羅斯製的安托諾夫AN-2型飛機抵達佛羅里達州，向美國投誠。

法新社報導，官員指出，這名飛行員駕駛安托諾夫AN-2型（Antonov AN-2）單發動機飛機，大約在當地時間昨天中午11時30分飛抵佛羅里達州的戴德－科利爾機場（Dade-Collier Airport）。

同一批消息人士具體指出，「他說自己要叛逃投誠，並聲稱他來自聖靈省（Sancti Spiritus）」那是古巴中部一個省份。

古巴是美洲唯一由共產黨統治的一黨專政國家。

最先報導這項消息的古巴反對派網路新聞媒體Cibercuba披露這名飛行員是馬蒂內茲（Ruben Martinez），任職於古巴航空服務公司（ENSA）。

機場消息人士稱，美國海關與邊境保護局（CBP）探員已抵達機場展開調查。

古巴遭逢30年來最嚴峻經濟危機，面臨糧食、藥品和燃料短缺，近幾個月來，已有許多古巴民眾離開祖國並試圖前往美國。

CBP指出，美國當局於2021年10月至2022年8月間攔截了近20萬名古巴人，他們走陸路通過美國與墨西哥邊境或走海路從佛羅里達海峽（Florida Straits）入境美國。

離開家園抵達美國領土的古巴人，是唯一有資格立即獲得美國庇護的人士。但如果他們在海上被攔劫，將會遭到遣返。

這項政策也因為有鼓勵古巴人鋌而走險駕駛飛機或搭乘簡易船隻抵達美國之虞而遭人詬病。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1111022