俄羅斯軍機墜毀伊爾庫次克住宅區 2飛行員喪生

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（中央社伊爾庫次克23日綜合外電報導）俄羅斯西伯利亞伊爾庫次克州州長今天表示，一架俄羅斯軍機墜毀在伊爾庫次克市的住宅區，機上2名飛行員喪生。

路透社報導，伊爾庫次克州州長科布澤夫（Igor Kobzev）在Telegram發布訊息稱，一架軍機撞上市內一棟兩層樓住宅。他表示，他在現場。

法新社報導，科布澤夫表示，這架俄羅斯軍機當時正在進行飛行試驗，撞上民宅墜毀，造成兩名飛行員喪生。

科布澤夫在社群媒體發文說：「兩名飛行員喪生。當地居民無人受傷。當時蘇愷軍機正在執行飛行試驗。」

科布澤夫上傳的影片顯示，在漆黑的天空中一棟建築煙霧沖天，消防人員在現場救災。

這是俄羅斯6天來第2起軍機墜毀事件。17日一架俄軍蘇愷34戰機在南部城鎮葉伊斯克（Yeysk）撞上一棟高樓住宅，造成至少15人喪命。

俄羅斯媒體報導，今天墜毀的軍機是Su-30。緊急應變中心官員在聲明中表示，這架飛機是在飛行試驗時墜毀。

社群媒體上的影片顯示，似乎有多棟建物起火。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1111017