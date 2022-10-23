俄軍猛轟電網基輔分區限電 美101空降師部署歐洲

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（中央社基輔23日綜合外電報導）在烏克蘭朝俄占區赫松反攻之際，俄軍發射更多飛彈攻擊烏國能源設施，基輔開始實施分區限電。與此同時，有「嚎叫之鷹」之稱的美國101空降師已部署於歐洲，隨時準備與俄一戰。

● 俄襲能源設施 烏克蘭朝赫松反攻

烏克蘭空軍表示，俄羅斯22日發射十多枚飛彈攻擊烏克蘭各地的能源設施和其他基礎設施，導致不同地區局部停電。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，俄羅斯的攻擊範圍「非常廣泛」。他承諾，烏軍將在合作夥伴協助下，進一步提升已經不錯的擊落來襲飛彈紀錄。

與此同時，烏克蘭南部城市赫松（Kherson）的俄羅斯占領當局以他們所謂的軍事局勢緊張為由，敦促平民立即撤離。烏克蘭軍方說，其部隊向南穿過赫松州，收復了至少兩個據稱俄軍棄守的村落。

赫松的親俄當局警告烏軍可能將發動攻擊、收復赫松之後，赫松近日陸續有數以千計百姓撤離，但22日的警告更多了點急迫性。

俄國國防部23日另宣稱，俄軍摧毀了烏克蘭中部一個存放超過10萬噸航空燃油的倉庫。

● 基輔實施分區限電

烏克蘭首都基輔的能源業者DTEK於23日表示，在俄羅斯頻頻空襲烏克蘭能源基礎設施後，基輔已引進「穩定」停電時程表。

DTEK說，自上午11時13分起，基輔用電戶將分3區「斷電一段時間」，理應「不會超過4個鐘頭」，不過「基於電力供應系統的受損規模」，也有可能停得更久。

烏克蘭總統府表示，俄羅斯22日空襲烏國各地能源設施後，超過100萬烏克蘭家戶無電可用。

● 時隔80年 美101空降師部署歐洲

俄羅斯入侵烏克蘭，與美國為首的北大西洋公約組織（NATO）關係日趨緊張之際，美國101空降師現已部署歐洲，為近80年首次。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）跟著101空降師副指揮官盧巴斯準將（Brigadier General John Lubas）以及第2旅級戰鬥隊（2nd Brigade Combat Team）指揮官馬泰德斯上校（Colonel Edwin Matthaidess）一起搭上黑鷹（Black Hawk）直升機前進北約最邊界，距羅馬尼亞與烏克蘭邊界僅3英里處。

正因俄軍威脅距離位於羅馬尼亞的北約領土如此之近，美國最精銳的空中打擊師之一才會配備重型裝備被派來此地。

盧巴斯告訴哥倫比亞廣播公司新聞網：「我們準備好保衛北約的每吋土地，我們帶來了獨特的能力，來自我們的空中攻擊能力…我們是一支輕步兵部隊，為我們的飛機和空中突擊帶來了機動性。」

另外，西班牙22日也宣布將向保加利亞和羅馬尼亞增派14架戰機，以強化北約東翼的防衛力量。

● 德國交付基輔TRML-4D雷達車

德國感測器大廠亨索德（Hensoldt）致力最短時間運交4套搭配IRIS-T SLM防空系統的TRML-4D雷達車給烏克蘭，其中一輛已正式交付基輔，以強化烏國防空能力，對抗俄羅斯軍事威脅。

TRML-4D雷達車是C波段主動電子掃描陣列雷達（AESA），搜索範圍為250公里，能有效偵測、追蹤與識別1500個不同類型空中目標，除具備強大的電子反反制（ECCM）能力，還能有效鎖定快速、小型與低空飛行的飛彈、戰機與直升機，導引包括IRIS-T SLM在內的各種短中程防空飛彈，攔截來襲威脅。

TRML-4D雷達車可機動部署，並在10分鐘內完成架設或撤收。

● 俄法防長討論烏克蘭問題

俄羅斯國防部23日發布聲明稱，俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）與法國國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）通了電話，討論烏克蘭問題。

俄羅斯國防部稱，兩位防長「討論到烏克蘭情勢正快速惡化，有失控升級的趨勢」。該部說，蕭依古還表達了「對烏克蘭可能使用『髒彈』（dirty bomb）進行挑釁的擔憂」，但未提供任何證據支持這項說法。

所謂「髒彈」是使用帶有放射性物質的傳統炸藥。

● G7譴責俄軍綁架札波羅熱電廠高層

七大工業國集團（G7）譴責俄羅斯綁架札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠領導階層，並要求即刻將該電廠的完全控制權交還給烏克蘭。

自俄羅斯2月展開對烏克蘭的入侵後，俄軍就控制了歐洲最大核電廠札波羅熱核電廠。

● 烏飛機發動機製造商負責人傳叛國

烏克蘭媒體引述安全消息人士報導，烏克蘭航太公司馬達西奇（Motor Sich）「榮譽負責人」波古斯列夫（Vyacheslav Boguslaev）被控叛國遭逮捕，目前已經被移送到基輔。

報導引述安全消息人士表示，波古斯列夫涉嫌勾結並協助俄軍占領烏克蘭4個州的部分地區，其中包括札波羅熱州。札波羅熱市則還在烏克蘭的掌控下。

馬達西奇位於札波羅熱市，是知名的飛機發動機和工業渦輪製造商，去年中國企業計畫收購該公司，但遭烏克蘭政府擋下。（編輯：楊昭彥/核稿：陳政一）1111023