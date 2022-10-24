卡達市場熙來攘往 準備迎接世界盃觀光熱潮

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（中央社杜哈24日綜合外電報導）一箱箱的駱駝木雕、印有城市天際線的盤子、金項鍊、足球帽和圍巾近日不斷運抵卡達首都杜哈（Doha）的瓦其夫巿集（Souq Waqif），當地商人正引頸企盼世界盃球迷的到來。

法新社報導，2022年世界盃足球賽預計於11月20日開幕，這場盛會預料將吸引至少百萬名外國球迷造訪卡達。

提供遊客駱駝和小馬騎乘服務的瓦其夫巿集馬廄負責人納馬（Abdul Rahman Mohammed Al-Nama）說，屆時「將有大量人群湧入，我們從未經歷過這樣的盛會。真主保佑，我們已經準備好了」。

隨著世界盃即將開踢，當地人群已明顯增加。

在納馬的駱駝圈養區和數百間販賣線香、香料、地毯、黃金甚至獵鷹和其他鳥類與動物的小商店周圍，粉絲景點和臨時商店如雨後春筍般出現。根據媒體報導，在世界盃期間，商店將獲准24小時營業。

瓦其夫巿集早在20世紀初就開始營業，名稱意為「常設市場」。它於2003年發生大火，如今大部分地區皆已重建，設有拱廊。

為舉辦世界盃，杜哈當局投入了數百億美元，打造新的地鐵等基礎設施，為這座城市帶來翻天覆地的變化。

首都杜哈外圍，也出現許多新的度假村。

卡達希望利用世界盃吸引遊客，目標是在2030年，將遊客人數從每年150萬增加到600萬。

卡達航空執行長貝克（Akbar al-Baker）也說，該公司正投資「數億美元」，建設新的基礎設施並促進觀光旅遊。（譯者：施施/核稿：林治平）1111024