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蘇納克將成逾200年最年輕英相 能否率黨勝選遭質疑

2022/10/24 22:54
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（中央社倫敦24日綜合外電報導）英國執政的保守黨今天進行黨魁提名投票，在下議院領袖摩丹特（Penny Mordaunt）宣布退選後，前財政大臣蘇納克將成為英國200多年來最年輕的首相，不過部分黨員質疑他無法贏得選舉。

路透社報導，蘇納克（Rishi Sunak）2015年首次當選英國國會下議院議員，在短短幾年內於今天成為英國逾200年來最年輕首相，如今他背負了帶領國家度過經濟危機的重任。

英國此前最年輕的首相是1812年上任的第二代利物浦伯爵詹金遜（Robert Banks Jenkinson, 2nd Earl of Liverpool），當時他年僅42歲。

英國國王查爾斯三世（King Charles III）今天下午將從諾福克郡（Norfolk）山均漢姆堡（Sandringham）宅邸返回倫敦，會見蘇納克與即將卸職的現任首相特拉斯（Liz Truss）。

特拉斯在提出減稅的迷你預算計畫後，幾乎沒有資金支撐，投資人曾拋售英國國債及英鎊，而蘇納克的支持者表示，他是信得過的人選，可以恢復投資人信心。

但蘇納克也面臨保守黨黨內挑戰，部分黨內議員責備他在推翻前首相強生（Boris Johnson）時扮演要角，並且擔心他不具有贏得選舉的特質。

受到食物及能源成本飆升拖累，英國恐將陷入衰退，反對黨工黨可能將他描繪成超級富豪精英中的一員，與數以百萬英國民眾脫節，不懂他們面臨的壓力。

部分人士擔心，蘇納克無法團結深陷分裂的保守黨，且黨員已習慣快速摒棄他們不喜歡的領導人。（譯者：陳正健/核稿：楊明暐）1111024

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