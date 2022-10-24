法總統馬克宏訪教宗 與教廷官員討論烏克蘭問題

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（中央社梵蒂岡24日綜合外電報導）教宗方濟各（Pope Francis）今天在梵蒂岡與來訪的法國總統馬克宏舉行會談。兩人討論的主要話題，很可能環繞烏克蘭危機及俄烏戰爭和平展望。

路透社報導，教廷僅表示，教宗與馬克宏（Emmanuel Macron）的不公開會談持續55分鐘。按照慣例，梵蒂岡未明確透露兩人討論內容。

在馬克宏拜訪教宗之前，性侵被害人指責教廷對於一份揭發法國天主教神職人員合計對20多萬名兒童性侵的報告反應過慢，他們要求馬克宏直接向教宗提起這項議題。

梵蒂岡表示，馬克宏稍晚還與2位教廷高層外交官員舉行會談，首要話題是烏克蘭情勢，尤其是當地的人道情況；其他話題則涵蓋高加索、中東和非洲等地區事務。

這類會議的話題，通常反映教宗非公開接見各國領袖時討論的議題。

馬克宏在妻子碧姬（Brigitte）陪同下拜訪教宗時，受到教廷的瑞士衛隊（Swiss Guards）儀隊迎接。馬克宏贈送教宗一本德國哲學家康德（Immanuel Kant）著作「論永久和平」（Perpetual Peace）的初版書，是1796年在法國出版。

教宗則贈送馬克宏一個描繪梵蒂岡聖伯多祿大殿（St. Peter's Basilica）初期計畫的勛章，以及一些他的著作。

馬克宏這趟義大利行，是為了出席義大利世界和平慈善組織「聖艾智德團體」（Sant'Egidio Community）主辦的一場國際會議。他明天將與教宗一同出席在羅馬競技場舉行的會議閉幕式。（譯者：張正芊）1111024