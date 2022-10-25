更多編輯台推薦新聞：
烏克蘭議員奔波38小時來台 感謝台灣相挺盼交流資安經驗
政治

烏克蘭議員奔波38小時來台 感謝台灣相挺盼交流資安經驗

確診者7+0新制是什麼？接觸者0+7規範有何改變？QA一次看
生活

確診者7+0新制是什麼？接觸者0+7規範有何改變？QA一次看

聽奧保齡球 謝盛福、陳建豪男子雙人賽摘金
運動

聽奧保齡球 謝盛福、陳建豪男子雙人賽摘金

中職季後賽程看這裡 中信兄弟先獲1勝迎戰味全龍
運動

中職季後賽程看這裡 中信兄弟先獲1勝迎戰味全龍

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/300
首頁 / 國際

路透：美擬提供烏克蘭鷹式防空系統 抵禦俄軍空襲

2022/10/25 22:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）兩名美國官員告訴路透社，華府正考慮將舊型的鷹式（HAWK）防空設備運往烏克蘭，以協助基輔抵禦俄羅斯無人機和巡弋飛彈的攻擊。

路透社指出，鷹式攔截飛彈將是刺針飛彈（Stinger）系統的升級版。刺針飛彈是一種較小型、射程較短的防空系統，美國先前已提供這種系統，幫助烏國對抗俄軍入侵。

據報導，拜登政府將動用「總統撥款權」（presidential drawdown authority，PDA)，把鷹式飛彈設備送往烏國，鷹式飛彈基於越戰時期技術，但已多次升級。

總統撥款權允許美國政府在沒有國會批准的情況下，快速從武器庫存轉移防衛物資和服務，以應對緊急情況。

路透社無法確認美國可轉移多少鷹式防空系統和飛彈；白宮也拒絕就此置評。

美國官員告訴路透社，鷹式系統是美國國防巨頭雷神技術公司（Raytheon Technologies）製造的「愛國者」（Patriot）飛彈防禦系統的前身。

本月稍早，烏克蘭遭到俄軍的毀滅性密集空襲後，美國總統拜登曾向烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）承諾，華府將為烏國提供先進防空系統。

此外，北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）也曾表示，西班牙打算向烏國提供4套鷹式飛彈發射系統。

一名美國官員告訴路透社，由於目前尚無法確認狀態良好的飛彈系統數量是否足夠，華府可能會先向烏國提供鷹式防空系統的攔截飛彈。美國較舊型的鷹式飛彈系統庫存時間已達數十年。

美國官員透露，白宮正考慮在本週稍晚動用總統撥款權。另名官員則稱，這可能將占最近對烏國約7億美元軍援計畫的一半左右。（譯者：施施/核稿：陳正健）1111025

史托騰柏格
北約秘書長賀梅洛尼就任義大利總理 期待合作 烏克蘭頻遭無人機攻擊 北約加速提供防空系統
澤倫斯基
德國總統史坦麥爾突訪基輔 會晤澤倫斯基助重建 俄稱烏快完成打造髒彈 烏稱解放赫松逾90個定居點
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
俄再宣稱烏克蘭將引爆髒彈 指西方不應輕忽危險