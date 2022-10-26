澳洲第3季通膨飆至7.3%創32年新高 升息壓力大

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（中央社雪梨26日綜合外電報導）澳洲統計局（ABS）今天公布最新數據顯示，由於房屋營造和天然氣成本飆升，上季通貨膨脹率飆至32年來的新高點，此一結果讓澳洲中央銀行恢復積極升息策略的壓力更大。

路透社報導，根據澳洲統計局資料，7月到9月這一季的消費者物價指數（CPI）上漲1.8%，超過市場預期的1.6%。

消費者物價指數年增率從6.1%飆升至7.3%，是1990年以來最高點，且幾乎是薪資成長速度的3倍。

而核心通貨膨脹指標在本季度也攀升1.8%，年增率提升至6.1%，遠高於預期的5.6%。

這對澳洲儲備銀行（RBA）來說不是個好消息。澳洲儲備銀行原本認為核心通膨率將於10月至12月這一季達到6%的峰值，以消費者物價指數計算的通膨率則達7.75%的最高點。

但分析師警告，澳洲統計局公布9月消費者物價指數加速上升，核心通膨率和整體通膨率本季都一定會再飆高。

凱投宏觀公司（Capital Economics）的資深經濟學者提里安特（Marcel Thieliant）說，結果就是以消費者物價指數來計算的通膨率將在第4季逼近8%。

他說：「消費者物價漲幅大於預期，這符合我們的預估，也就是澳洲儲備銀行將比多數人所預料的更大幅升息。」（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1111026